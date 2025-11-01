ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: तीसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

हेड-टू-हेड टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 में दोनों के बीच 34 मैच खेले गए, जिसमें से 20 में भारत और 12 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 14 मुकाबलों में 7 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।

टीम इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। टीम के कप्तान मिचेल मार्श कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं, ट्रेविस हेड भी ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड से भी काफी उम्मीदें होंगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू क्यूनेमैन और जोश हेजलवुड।

प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 53.60 की औसत से 536 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 मैचों में 47.4 की औसत से 237 रन अपने नाम किए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 10 मैचों में 49.43 की औसत से 346 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में एलिस ने 6 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।