ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: तीसरे टी-20 मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (2 नवंबर) को खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हुआ था और दूसरे में मेजबान टीम ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में तीसरे मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज में बराबरी करने का प्रयास करेगी। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
टी-20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
टी-20 में दोनों के बीच 34 मैच खेले गए, जिसमें से 20 में भारत और 12 में कंगारू टीम को जीत मिली है। 2 मैच में नतीजा नहीं निकला है। भारत में खेले गए 15 मुकाबलों में 10 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में 14 मुकाबलों में 7 में भारत और 5 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 5 मैचों में 3 में भारत और 2 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली।
संयोजन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम प्लेइंग इलेवन में बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम को सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से बेहतर शुरुआत देने की उम्मीद रहेगी। कप्तान सूर्यकुमार भी बड़ी पारी खेलने का प्रयास करेंगे। जसप्रीत बुमराह पर गेंदबाजी की अगुवाई की जिम्मेदारी रहेगी। भारत की संभावित एकादश: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह।
टीम
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकती है। टीम के कप्तान मिचेल मार्श कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं, ट्रेविस हेड भी ताबड़तोड़ पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड से भी काफी उम्मीदें होंगी। ऑस्ट्रेलिया की संभावित एकादश: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिचेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू क्यूनेमैन और जोश हेजलवुड।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
भारत के लिए अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 53.60 की औसत से 536 रन बनाए हैं। तिलक ने 10 मैचों में 47.4 की औसत से 237 रन अपने नाम किए हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 8 मैचों में 11 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए मार्श ने पिछले 10 मैचों में 49.43 की औसत से 346 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में एलिस ने 6 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। अन्य खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला होबार्ट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:45 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।