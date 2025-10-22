ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा। सीरीज में कंगारू टीम 1-0 से आगे है। पहले वनडे मुकाबले में उसे डकवर्थ-लुईस नियम से 7 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में शुभमन गिल की टीम दूसरे मुकाबले में जोरदार वापसी कर सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 153 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 85 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 55 मुकाबलों में 39 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें भारत के लिए गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.44 की औसत से 463 रन बनाए हैं। श्रेयस ने पिछले 10 मैचों में 44.03 की औसत से 443 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह अक्षर ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हेड ने पिछले 8 मैचों में 43.57 की औसत से 305 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में जैम्पा ने पिछले 9 मैच में 12 विकेट अपने नाम किए हैं।