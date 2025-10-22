LOADING...
ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 
भारतीय टीम दूसरा मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

लेखन आदर्श कुमार
Oct 22, 2025
09:35 am
क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार (23 अक्टूबर) को खेला जाएगा। सीरीज में कंगारू टीम 1-0 से आगे है। पहले वनडे मुकाबले में उसे डकवर्थ-लुईस नियम से 7 विकेट से जीत मिली थी। ऐसे में शुभमन गिल की टीम दूसरे मुकाबले में जोरदार वापसी कर सीरीज को बराबरी पर लाना चाहेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड

भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा रहा है भारी 

वनडे प्रारूप में दोनों के बीच कुल 153 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 85 में ऑस्ट्रेलिया और 58 में भारत को जीत मिली है। भारत में खेले गए 72 मुकाबलों में 34 में ऑस्ट्रेलिया और 33 में भारतीय टीम को जीत मिली है। ऑस्ट्रेलिया में खेले गए 55 मुकाबलों में 39 में कंगारू और 14 में भारत को जीत मिली है। तटस्थ स्थान पर 26 मैचों में से 11 में भारत और 12 में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है।

प्लेइंग इलेवन

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम 

पहले वनडे मुकाबले में दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था। ऐसे में दूसरे वनडे में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कप्तान गिल और श्रेयस अय्यर भी दूसरे मुकाबले में बेहतर करना चाहेंगे। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह से उम्मीद होगी। संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, नितीश रेड्डी, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

एकादश

ऐसी हो सकती है ऑस्ट्रेलिया की टीम 

पहले वनडे में मिली शानदार जीत के कारण कंगारू टीम भारतीय टीम की तरह अपने प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगी। ट्रेविस हेड का बल्ला पहले वनडे मुकाबले में नहीं चला था। ऐसे में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करना चाहेंगे। संभावित एकादश: ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश फिलिप (विकेटकीपर), मैट रेंसॉ, कूपर कॉनॉली, मिचेल ओवेन, मिचेल स्टार्क, नाथन एलिस, मैथ्यू कुनेमैन और जोश हेजलवुड।

नजर

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें 

भारत के लिए गिल ने पिछले 10 मैचों में 51.44 की औसत से 463 रन बनाए हैं। श्रेयस ने पिछले 10 मैचों में 44.03 की औसत से 443 रन अपने नाम किए हैं। इसी तरह अक्षर ने पिछले 10 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए हेड ने पिछले 8 मैचों में 43.57 की औसत से 305 रन बनाए हैं। इसी तरह गेंदबाजी में जैम्पा ने पिछले 9 मैच में 12 विकेट अपने नाम किए हैं।

जानकारी

कब और कहां देखें मैच? 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला एडिलेड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से खेला जाएगा। भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इसका सीधा प्रसारण देखा जा सकता है।