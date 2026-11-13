ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड: माहली बियर्डमैन ने डेब्यू वनडे में चटकाए 6 विकेट, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

वनडे डेब्यू में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाजों की सूची में बियर्डमैन ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है।

इस सूची में बांग्लादेश के तस्कीन अहमद शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 19 साल 75 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।

मुस्तफिजुर रहमान दूसरे और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा तीसरे स्थान पर हैं।

श्रीलंका के चरिथा बुद्धिका चौथे नंबर पर हैं। बियर्डमैन ने 21 साल 74 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।