ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड: माहली बियर्डमैन ने डेब्यू वनडे में चटकाए 6 विकेट, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज माहली बियर्डमैन ने अपनी धारदार गेंदबाजी से तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने वनडे डेब्यू को यादगार बनाते हुए 6 विकेट चटकाए। इसके साथ ही वह वनडे इतिहास में डेब्यू मैच में 5 विकेट हॉल लेने वाले ऑस्ट्रेलिया के महज दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले 1988 में टोनी डोडेमाइड ने यह ऐतिहासिक कारनामा किया था। आइए उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
विकेट
ऐसी रही बियर्डमैन की गेंदबाजी
महज 21 साल के बियर्डमैन ने अपनी रफ्तार और सटीक गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
पूरी इंग्लैंड टीम 33.4 ओवर में 131 रन पर ऑलआउट हो गई।
बियर्डमैन ने 7.4 ओवर में एक मेडन के साथ 24 रन देकर 6 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 3.10 की रही।
इस दौरान उन्होंने जो रूट (17), हैरी ब्रूक (1), जॉर्डन कॉक्स (2), सैम कर्रन (0), लियाम डॉसन (0) और जोफ्रा आर्चर (11) को अपना शिकार बनाया।
युवा
बियर्डमैन ने हासिल की ये उपलब्धि
वनडे डेब्यू में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाजों की सूची में बियर्डमैन ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है।
इस सूची में बांग्लादेश के तस्कीन अहमद शीर्ष पर हैं, जिन्होंने 19 साल 75 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
मुस्तफिजुर रहमान दूसरे और दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा तीसरे स्थान पर हैं।
श्रीलंका के चरिथा बुद्धिका चौथे नंबर पर हैं। बियर्डमैन ने 21 साल 74 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की।
लिस्ट-A
बियर्डमैन ने लिस्ट-A करियर में पहली बार लिया 5 विकेट हॉल
बियर्डमैन के लिस्ट-A करियर का यह पहला ही 5 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं और इसकी 12 पारियों में लगभग 24 की औसत से 27 विकेट चटकाए हैं।
उन्होंने 2 पारियों में 4 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन इसी मैच में आया।
टी-20 क्रिकेट में इस खिलाड़ी ने 14 पारियों में 18 विकेट लिए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/17 का रहा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें बियर्डमैन की गेंदबाजी का वीडियो
MAHLI BEARDMAN GETS BROOK & ROOT ON HIS ODI DEBUT 🫡🔥 pic.twitter.com/63E9w2UFvb— Johns. (@CricCrazyJohns) November 13, 2026