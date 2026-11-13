ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स 

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ।

अपना पहला वनडे मुकाबला खेल रहे माहली बियर्डमैन ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके। वहीं, स्पेंसर जॉनसन को 3 सफलताएं मिलीं।

इंग्लैंड की ओर से गस एटकिंसन ने सबसे ज्यादा 29 रन बनाए। अन्य बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए।

इसके जवाब में मिचेल मार्श की 50 रन की शानदार पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।