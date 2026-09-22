जिम्ब्बावे और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक और वनडे सीरीज हो सकती है (फाइल तस्वीर)

ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 2027 से पहले जिम्बाब्वे में खेलेगी 3 वनडे मैचों की सीरीज- रिपोर्ट

लेखन आदर्श कुमार 10:15 am Sep 22, 202610:15 am

क्या है खबर?

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम साल 2003 के बाद पहली बार जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज खेलने आई और उसे 3-0 से अपने नाम किया। अब कंगारू टीम एक बार फिर जिम्बाब्वे दौरे पर आ सकती है। हाल ही में हुई सीरीज के दौरान बड़ी संख्या में दर्शक मुकाबले देखने पहुंचे थे। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने इस दौरान बड़ी टीमों से देश में नियमित रूप से दौरे करने की अपील भी की थी। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।