ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए कैमरून ग्रीन 

ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिया है कि ग्रीन अपनी फिटनेस साबित करने के लिए पहले टेस्ट के दौरान कुछ अभ्यास सत्रों में हिस्सा ले सकते हैं।

हाल की कंधे की चोटों को देखते हुए उनका सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होगा।

पहले टेस्ट से 3 दिन पहले ग्रीन अभ्यास सत्र में मौजूद थे। हालांकि, वह अलग खड़े रहे जबकि साथी खिलाड़ियों ने 45 मिनट तक फील्डिंग का अभ्यास किया।