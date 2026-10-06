ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हुए कैमरून ग्रीन
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ग्रीन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान यह चोट लगी थी, जिसके बाद पहले टेस्ट में उनके खेलने को लेकर पहले ही संशय था। चोट के कारण वह ऑस्ट्रेलिया के 2 दिवसीय अभ्यास मैच में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। अब उनकी गैरमौजूदगी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए बड़ा झटका है।
टीम
ऐसे लगी थी ग्रीन को चोट
ग्रीन को तीसरे वनडे के दौरान कोर्बिन बॉश की फुलटॉस गेंद पेट पर लगने के बाद चोट लगी थी।
यह खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की पिछली टेस्ट सीरीज में भी टीम का हिस्सा था। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर वह सीरीज ड्रॉ रही थी।
इस सीरीज में उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था और ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे।
डार्विन में खेले गए पहले टेस्ट में उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी भी की थी।
बयान
वापसी के बाद गेंदबाजी नहीं करेंगे ग्रीन
ऑस्ट्रेलिया के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने संकेत दिया है कि ग्रीन अपनी फिटनेस साबित करने के लिए पहले टेस्ट के दौरान कुछ अभ्यास सत्रों में हिस्सा ले सकते हैं।
हाल की कंधे की चोटों को देखते हुए उनका सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट में गेंदबाजी करना बेहद मुश्किल और जोखिम भरा होगा।
पहले टेस्ट से 3 दिन पहले ग्रीन अभ्यास सत्र में मौजूद थे। हालांकि, वह अलग खड़े रहे जबकि साथी खिलाड़ियों ने 45 मिनट तक फील्डिंग का अभ्यास किया।
कोच
ऑस्ट्रेलिया के कोच ने क्या कहा?
कोच मैकडोनाल्ड ने कहा कि पेट की चोट के बाद ग्रीन की स्थिति में अच्छी प्रगति हो रही है।
उन्होंने कहा, "वह अभी भी टीम के साथ हैं। इसका एक कारण है और इससे उम्मीद बनी हुई है। अब उन्हें अपनी चोट से उबरने की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस सप्ताह वह धीरे-धीरे कुछ गतिविधियां शुरू करेंगे, इसलिए स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हालांकि, हमें उम्मीद है कि वह किसी समय सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं।"
टेस्ट
ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऐसी है ऑस्ट्रेलिया की टीम: पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, कैमरून, सैम हार्पर, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (दूसरे टेस्ट से), मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, निक मैडिनसन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और ब्यू वेबस्टर।
हाल ही में दोनों टीमों के बीच हुए वनडे सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने अपने नाम किया था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया टीम जोरदार वापसी करना चाहेगी।