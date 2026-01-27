टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, शेड्यूल, और अन्य सभी जानकारी

टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में कंगारू टीम सुपर-8 में भी नहीं पहुंच सकी थी। ऐसे में आगामी संस्करण में मार्श के नेतृत्व में टीम दूसरा खिताब जीतना चाहेगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम, शेड्यूल और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।

शेड्यूल 11 फरवरी को अपना पहला मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। कंगारू टीम ग्रुप-B में मौजूद है। 13 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा मैच खेलेगी। इसके बाद 16 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ और 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ बचे हुए ग्रुप मैचों में हिस्सा लेगी।

ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने जीता है एक खिताब ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता था। उस संस्करण के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। मिचेल मार्श ने फाइनल में अर्धशतक लगाते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले 2010 में ऑस्ट्रेलियाई टीम उपविजेता रही थी। तब फाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया उस विशेष सूची में शामिल होना चाहेगी, जिन्होंने 2-2 खिताब जीते (भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज) हैं।

