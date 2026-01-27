टी-20 विश्व कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम, शेड्यूल, और अन्य सभी जानकारी
क्या है खबर?
टी-20 विश्व कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसमें मिचेल मार्श की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। 2024 में खेले गए पिछले संस्करण में कंगारू टीम सुपर-8 में भी नहीं पहुंच सकी थी। ऐसे में आगामी संस्करण में मार्श के नेतृत्व में टीम दूसरा खिताब जीतना चाहेगी। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की टीम, शेड्यूल और अन्य सभी अहम जानकारी पर एक नजर डालते हैं।
टीम
ऐसी है ऑस्ट्रेलियाई टीम
ऑस्ट्रेलियाई टीम ने स्पिनर्स से भरी टीम चुनी है, जिसमें एडम जैम्पा स्पिन विभाग की अगुआई करेंगे। उनके साथ मैथ्यू कुह्नमैन, कूपर कोनोली, ग्लेन मैक्सवेल और मैथ्यू शॉर्ट जैसे अन्य स्पिन गेंदबाजी के विकल्प शामिल हैं। टी-20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरून ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, और एडम जैम्पा।
शेड्यूल
11 फरवरी को अपना पहला मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम
भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने अभियान की शुरुआत 11 फरवरी को आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से करेगी। कंगारू टीम ग्रुप-B में मौजूद है। 13 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया अपना दूसरा मैच खेलेगी। इसके बाद 16 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ और 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ बचे हुए ग्रुप मैचों में हिस्सा लेगी।
ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया ने जीता है एक खिताब
ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 विश्व कप 2021 का खिताब जीता था। उस संस्करण के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था। मिचेल मार्श ने फाइनल में अर्धशतक लगाते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले 2010 में ऑस्ट्रेलियाई टीम उपविजेता रही थी। तब फाइनल में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। ऑस्ट्रेलिया उस विशेष सूची में शामिल होना चाहेगी, जिन्होंने 2-2 खिताब जीते (भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज) हैं।
आंकड़े
ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं कुल 30 मैच
क्रिकइंफो के मुताबिक, टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सभी संस्करणों (2007-2024) में कुल 47 मैच खेले हैं, जिसमें से 30 में टीम जीती और 17 में हार झेली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम का सर्वोच्च टीम स्कोर 201 रन और सबसे कम स्कोर 86 है। टी-20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया तीसरी सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम है। भारत फिलहाल सबसे ज्यादा मैच जीतने (35) वाली टीम है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका ने 32-32 मैच जीते हैं।