पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 के लिए ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे ट्रेविस हेड 

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने जा रही है। इसका आगाज 29 जनवरी से होगा। सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में टीम के कप्तान होंगे। मिचेल मार्श को आराम दिया गया है। कंगारू टीम के लिए 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। ये खिलाड़ी माहली बीर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेंशॉ हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।

शतक रेंशॉ से होंगी टीम को काफी उम्मीदें रेंशॉ को बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है। उन्होंने BBL में ब्रिस्बेन हीट के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ 258 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका अपना पहला BBL शतक भी लगाया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 टेस्ट और 3 वनडे मैच भी खेल चुके हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों प्रारूप खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ये खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकता है।

ऑलराउंडर एडवर्ड्स ने गेंदबाजी से किया है प्रभावित सिडनी सिक्सर्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स ने BBL में गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। उन्होंने 19 विकेट चटकाए थे। वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उनसे आगे सिर्फ मेलबर्न स्टार्स के हारिस रऊफ रहे। एडवर्ड्स ने 18 साल की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए वनडे कप में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं और अब वह शेफील्ड शील्ड टीम के कप्तान तक पहुंच चुके हैं।

