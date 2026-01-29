पाकिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 के लिए ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे ट्रेविस हेड
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 3 मैचों की टी-20 सीरीज खेलने जा रही है। इसका आगाज 29 जनवरी से होगा। सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में टीम के कप्तान होंगे। मिचेल मार्श को आराम दिया गया है। कंगारू टीम के लिए 3 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे। ये खिलाड़ी माहली बीर्डमैन, जैक एडवर्ड्स और मैथ्यू रेंशॉ हैं। आइए पूरी खबर पर एक नजर डालते हैं।
टीम
पहले टी-20 के लिए ऐसी ही ऑस्ट्रेलिया की टीम
ऑस्ट्रेलिया की टीम: ट्रेविस हेड (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, कैमरून ग्रीन, मैथ्यू रेंशॉ, कूपर कॉनॉली, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप, जैक एडवर्ड्स, जेवियर बार्टलेट, एडम जैम्पा और माहली बीर्डमैन। डेब्यू करने वाले सभी खिलाड़ी 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी-20 विश्व कप 2026 का हिस्सा नहीं हैं। इन खिलाड़ियों ने हाल ही में खत्म हुई बिग बैश लीग (BBL) में शानदार प्रदर्शन किया था। कंगारू टीम के कई अनुभवी खिलाड़ी अभी चोटिल हैं।
शतक
रेंशॉ से होंगी टीम को काफी उम्मीदें
रेंशॉ को बल्लेबाजी क्रम में चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है। उन्होंने BBL में ब्रिस्बेन हीट के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ 258 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए उनका अपना पहला BBL शतक भी लगाया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 14 टेस्ट और 3 वनडे मैच भी खेल चुके हैं। वह अब ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों प्रारूप खेलने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ये खिलाड़ी जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी भी कर सकता है।
ऑलराउंडर
एडवर्ड्स ने गेंदबाजी से किया है प्रभावित
सिडनी सिक्सर्स के ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स ने BBL में गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया था। उन्होंने 19 विकेट चटकाए थे। वह टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, उनसे आगे सिर्फ मेलबर्न स्टार्स के हारिस रऊफ रहे। एडवर्ड्स ने 18 साल की उम्र में न्यू साउथ वेल्स के लिए वनडे कप में शतक जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं और अब वह शेफील्ड शील्ड टीम के कप्तान तक पहुंच चुके हैं।
मौका
बीर्डमैन को पहली बार मिला मौका
20 वर्षीय तेज गेंदबाज बीर्डमैन को पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलने का मौका मिला है। 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बीर्डमैन ने स्कॉर्चर्स के लिए 11 मैचों में 13 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा साबित की थी और लगातार 140 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी की। ये सीरीज विश्व कप की तैयारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है।