ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से जीती वनडे सीरीज
क्या है खबर?
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में एक विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 271/8 का स्कोर बनाया था। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49.5 ओवर में 9 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ऐसे में आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम के लिए इनोसेंट काइया (59), क्रेग एर्विन (59) और सिकंदर रजा (81*) ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेलीं।
ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एलिस ने 3 विकेट चटकाए।
जवाब में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी पारी जोश इंग्लिश (103) ने खेली। एक समय ऐसा लगा जिम्बाब्वे ये मुकाबला आसानी से जीत लेगी, लेकिन इंग्लिश (36) ने पूरा मैच पलट दिया।
जिम्बाब्वे के लिए ब्रैड इवांस ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए।
अर्धशतक
काइया और एर्विन ने जड़े अर्धशतक
काइया ने मैच में 66 गेंदों का सामना किया और 55 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 83.33 की रही।
एर्विन ने 79 गेंदों का सामना किया और 59 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 74.68 की रही।
दोनों खिलाड़ियों के बीच 86 गेंदों में 80 रन की साझेदारी हुई।
काइया के वनडे करियर का यह तीसरा और एर्विन के वनडे करियर का यह 25वां पचासा रहा।
रिकॉर्ड
एर्विन ने बनाया ये रिकॉर्ड
एर्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर खास उपलब्धि हासिल की।
41 साल और 32 दिन की उम्र में वह पूर्ण सदस्य टीमों के बीच वनडे में 50+ रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए।
उन्होंने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2025 में 40 साल और 286 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।
एर्विन ने 40 साल की उम्र के बाद वनडे में दूसरी बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।
शतक
इंग्लिश ने वनडे करियर का दूसरा शतक लगाया
इंग्लिश ने 102 गेंदों का सामना किया और 103 रन बनाए। उनके बल्ले से 11 चौके निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 100.98 की रही।
ये उनके वनडे करियर का दूसरा ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 94 गेंदों में पूरा किया।
अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 1,000 वनडे रन भी पूरे किए। जिम्बाब्वे के खिलाफ इंग्लिश के बल्ले से निकला यह पहला वनडे शतक रहा।
उन्होंने अब तक 38 पारियों में 1,097 रन बनाए हैं। उनकी औसत 31.34 की रही है।
सर्वश्रेष्ठ
रजा ने खेली कप्तानी पारी
रजा ने 72 गेंदों का सामना किया और 81 रन बनाए। उनके बल्ले से 7 चौके और एक छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 112.50 की रही।
यह उनके वनडे करियर का 26वां अर्धशतक रहा। कंगारू टीम के खिलाफ उनके बल्ले से दूसरा पचासा निकला।
अब तक उन्होंने 159 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 150 पारियों में 37.33 की औसत से 4,704 रन बनाए हैं।
अपनी इस पारी के दौरान रजा ने लिस्ट-A करियर में 8,000 रन भी पूरे किए।
जानकारी
ऐसी रही इवांस की गेंदबाजी
इवांस ने 47 रन देकर 4 विकेट लिए। यह उनके वनडे करियर का पहला 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने एक बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके 6 वनडे में 11 विकेट हैं। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 29 विकेट चटकाए हैं।