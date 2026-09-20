ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में जिम्बाब्वे को हराया, 3-0 से जीती वनडे सीरीज 

एर्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर खास उपलब्धि हासिल की।

41 साल और 32 दिन की उम्र में वह पूर्ण सदस्य टीमों के बीच वनडे में 50+ रन बनाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए।

उन्होंने अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 2025 में 40 साल और 286 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था।

एर्विन ने 40 साल की उम्र के बाद वनडे में दूसरी बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं।