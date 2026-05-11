ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश सीरीज के लिए घोषित की टीम, कमिंस समेत ये खिलाड़ी बाहर

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे और टी-20 सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। इसमें युवा बल्लेबाज ओलिवर पीक और ऑलराउंडर लियाम स्कॉट को पहली बार राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। इसी तरह जोएल डेविस को भी जगह मिली है। पाकिस्तान के खिलाफ 30 मई से 3 वनडे और जून में बांग्लादेश के खिलाफ 3 टी-20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

अनुपस्थिति मैक्सवेल समेत ये प्रमुख खिलाड़ी नहीं होंगे सीरीज का हिस्सा ग्लेन मैक्सवेल बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में नहीं खेलेंगे क्योंकि वे पूरे मेजर लीग क्रिकेट सीजन के लिए अमेरिका जा रहे हैं। वे स्टीव स्मिथ के साथ वाशिंगटन फ्रीडम के लिए खेलेंगे, जिन्हें टी-20 विश्व कप 2026 में शामिल किए जाने के बाद भी इस सीरीज में जगह नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया की इस नई टी-20 टीम से बाहर रहने वाले अन्य प्रमुख खिलाड़ियों में ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और मैट शॉर्ट का भी नाम शामिल हैं।

तैयारी टेस्ट क्रिकेट की तैयारी में जुटेंगे कमिंस, हेजलवुड और स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के वनडे कप्तान पैट कमिंस, तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क भी इन दौरों पर टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बताया जा रहा है कि ये तीनों तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मौजूदा सीजन के दौरान अपनी-अपनी चोटों से उबर चुके हैं। अब वे अगस्त में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज से पहले क्रिकेट में अभ्यास बढ़ाने और अपनी तैयारी मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

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देरी IPL के कारण इन खिलाड़ियों की वापसी में हो रही देरी जिन खिलाड़ियों की टीमें IPL प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना रखती हैं, वे 30 मई से पाकिस्तान में खेली जाने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। इस प्रतिष्ठित भारतीय टी-20 टूर्नामेंट के प्लेऑफ मुकाबलों के साथ खिताबी मुकाबला 26 से 31 मई तक निर्धारित हैं। ट्रेविस हेड, कूपर कॉनॉली, जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वार्शियस IPL की प्रतिबद्धताओं के समाप्त होने के बाद बांग्लादेश में टीम से जुड़ेंगे।

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