इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी-20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान, इन्हें मिला मौका 

अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में खेल चुके महली बियर्डमैन और ओलिवर पीक को 14 सदस्यीय वनडे टीम में शामिल किया गया है।

उभरते हुए ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट भी इस टीम का हिस्सा हैं।

वहीं, टी-20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के लिए निखिल चौधरी, जोएल डेविस, लाचलान शॉ और सैम हार्पर को टीम में जगह मिली है।