आकिब नबी अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट के लिए नेट गेंदबाज के तौर पर टीम से जुड़े

रिपोर्ट

भारतीय टीम से जुड़ चुके हैं नबी

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, नबी इकलौते टेस्ट के लिए मंगलवार (2 जून) को भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। उनके अलावा कुछ अन्य गेंदबाज भी नेट्स में गेंदबाजी करेंगे। बता दें कि इस टेस्ट के लिए प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है। वहीं, हर्षित राणा और आकाश दीप चोट के कारण इस टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इन गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में चुना है।