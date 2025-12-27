अलविदा 2025: इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से भारत को किया गौरवान्वित

साल 2025 भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक रहा, जब देश ने अलग-अलग खेलों में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स, शतरंज , कबड्डी और हॉकी तक, भारतीय खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का परचम लहराया। खास बात यह रही कि इसी साल भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप का खिताब भी अपने नाम किया। ऐसे में आइए नजर डालते हैं उन खिलाड़ियों पर, जिन्होंने 2025 में देश को गर्व महसूस कराया।

#1 श्रेयस अय्यर का चैंपियंस ट्रॉफी में कमाल का प्रदर्शन रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने फरवरी-मार्च 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस टूर्नामेंट में भारत का अभियान अजेय रहा, जिसमें श्रेयस अय्यर ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 5 मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए और टूर्नामेंट के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के एक संस्करण में चौथे या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।

#2 दिव्या देशमुख ने रचा इतिहास भारतीय शतरंज की उभरती सितारा दिव्या देशमुख ने जुलाई 2025 में इतिहास रचते हुए FIDE महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। जॉर्जिया में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिव्या ने टाईब्रेक में कोनेरू हम्पी को हराया। इसके साथ ही वह फिडे विश्व कप जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनीं। 15वीं वरीयता प्राप्त 19 वर्षीय दिव्या ने इसी उपलब्धि के साथ भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव भी हासिल किया।

Advertisement

#3 शीतल देवी का रहा कमाल का प्रदर्शन सितंबर 2025 में 18 वर्षीय शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में हुए कंपाउंड महिला व्यक्तिगत मुकाबले के फाइनल में शीतल ने मौजूदा चैंपियन ओजनूर क्योर गिर्दी को 146-143 से हराया। इस चैंपियनशिप में शीतल का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने एक स्वर्ण, एक रजत (टीम) और एक कांस्य पदक (मिक्स्ड टीम) समेत कुल 3 पदक अपने नाम किए।

Advertisement

#4 नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर की दूरी को किया पार मई 2025 में भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिया। दोहा डायमंड लीग में नीरज पुरुष भाला फेंक खेल में 90 मीटर की दूरी पार करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। उन्होंने 90.23 मीटर का शानदार थ्रो किया, जिससे उन्हें प्रतियोगिता में दूसरा स्थान मिला। इस उपलब्धि के साथ नीरज उस समय 90 मीटर से अधिक दूरी फेंकने वाले दुनिया के चुनिंदा 25 भाला फेंक खिलाड़ियों के विशिष्ट सूची में शामिल हो गए थे।