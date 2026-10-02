तीरंदाजी में भारत को एक और स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@virenrasquinha)

एशियाई खेल: तीरंदाजी में भारत ने जीता चौथा स्वर्ण, महिलाओं की रिकर्व टीम ने दिलाया पदक

लेखन अंकित पसबोला 09:35 am Oct 02, 202609:35 am

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने अपना 11वां स्वर्ण तीरंदाजी में जीता है। महिलाओं के रिकर्व टीम स्पर्धा में अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम अनिल मोहोद की भारतीय तिकड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में पदक के मजबूत दावेदार दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। यह तीरंदाजी में भारत का कुल चौथा स्वर्ण पदक है। इसकी बदौलत भारत ने पदक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया है।