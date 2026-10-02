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एशियाई खेल: तीरंदाजी में भारत ने जीता चौथा स्वर्ण, महिलाओं की रिकर्व टीम ने दिलाया पदक 
तीरंदाजी में भारत को एक और स्वर्ण पदक (तस्वीर: एक्स/@virenrasquinha)

एशियाई खेल: तीरंदाजी में भारत ने जीता चौथा स्वर्ण, महिलाओं की रिकर्व टीम ने दिलाया पदक 

लेखन अंकित पसबोला
Oct 02, 2026
09:35 am
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने अपना 11वां स्वर्ण तीरंदाजी में जीता है। महिलाओं के रिकर्व टीम स्पर्धा में अंकिता भकत, कीर्ति और कुमकुम अनिल मोहोद की भारतीय तिकड़ी ने कड़े मुकाबले वाले फाइनल में पदक के मजबूत दावेदार दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराया। यह तीरंदाजी में भारत का कुल चौथा स्वर्ण पदक है। इसकी बदौलत भारत ने पदक तालिका में अपनी स्थिति में सुधार किया है।

प्रदर्शन 

रोचक रहा फाइनल मुकाबला 

दक्षिण कोरिया के खिलाफ स्वर्ण पदक का मैच शुरू से ही रोमांचक रहा।

पहले 2 सेट 54-54 और 56-56 से बराबर रहे। हालांकि, तीसरे सेट को भारतीय तीरंदाजों ने 55-51 से जीतकर 4-2 की बढ़त बना ली।

इसके बाद चौथे सेट में दक्षिण कोरिया ने 54 अंक बनाए, लेकिन भारतीय तिकड़ी ने भी 54 अंक बनाकर सेट ड्रॉ कर दिया और आखिर में रोचक मैच 5-3 से अपने नाम कर लिया।

स्वर्ण 

तीरंदाजी में भारत ने जीता अपना चौथा स्वर्ण पदक 

एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते हैं।

इससे पहले भारत ने कंपाउंड स्पर्धा में 3 स्वर्ण जीते थे।

भारतीय महिला कंपाउंड टीम और पुरुष टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते थे।

ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण जीता था।

वहीं, चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय जोड़ी ने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को मात दी।

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