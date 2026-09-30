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एशियाई खेल 2026: साहिल, कुशल और गणेश की तिकड़ी ने तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक 
बेहद रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@MohanMOdisha)

एशियाई खेल 2026: साहिल, कुशल और गणेश की तिकड़ी ने तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 30, 2026
03:07 pm
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने तीरंदाजी में वर्चस्व कायम करते हुए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणि रत्नम की तिकड़ी ने पुरुषों के कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में चीन को 238-237 के बेहद करीबी अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजों के कमाल के चलते ही भारत अब पदक तालिका में शीर्ष-10 देशों में शुमार हुआ है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

प्रदर्शन 

बेहद रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला 

रोचक फाइनल में चीन ने पहले 6 तीरों में परफेक्ट 60 स्कोर करते हुए बढ़त बनाई, जबकि भारत 58 स्कोर के साथ 2 अंक से पिछड़ गया।

दूसरे राउंड के बाद भी चीन 120-118 से आगे बना रहा।

इस बीच तीसरे राउंड में भारत ने वापसी करते हुए अंतर घटाकर 178-179 कर दिया।

चौथे राउंड में भारतीय तीरंदाजों ने परफेक्ट 60 लगाते हुए स्कोर 238 कर दिया।

वहीं, चीन के तीरंदाज चौथे राउंड में 58 का स्कोर हासिल कर सके।

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स्वर्ण 

तीरंदाजी में भारत ने जीते 3 स्वर्ण 

एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारत ने कंपाउंड में 3 स्वर्ण जीते हैं।

इससे पहले भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप की भारतीय तिकड़ी ने फाइनल में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण जीता था।

वहीं, चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय जोड़ी ने रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को मात दी। निर्धारित मुकाबले के बाद दोनों टीमें 157-157 की बराबरी पर थीं।

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