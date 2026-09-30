बेहद रोमांचक रहा फाइनल मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@MohanMOdisha)

एशियाई खेल 2026: साहिल, कुशल और गणेश की तिकड़ी ने तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 03:07 pm Sep 30, 202603:07 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत ने तीरंदाजी में वर्चस्व कायम करते हुए तीसरा स्वर्ण पदक जीता। साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणि रत्नम की तिकड़ी ने पुरुषों के कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में चीन को 238-237 के बेहद करीबी अंतर से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तीरंदाजों के कमाल के चलते ही भारत अब पदक तालिका में शीर्ष-10 देशों में शुमार हुआ है। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।