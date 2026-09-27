एशियाई खेल: एन्सी सोजन ने लंबी कूद और सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में जीते रजत
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में महिलाओं की लंबी कूद में एन्सी सोजन ने रजत पदक हासिल किया। वहीं, पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के सर्वेश कुशारे ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इन दोनों पदकों के चलते भारत ने इस समय जारी आइची-नागोया एशियाई खेल में कुल 16 रजत पदक जीत लिए हैं। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
एन्सी सोजन
एन्सी सोजन स्वर्ण से चूकी
सोजन ने अपने पहले ही प्रयास में 6.49 मीटर की कूद लगाकर पदक के लिए दावेदारी पेश कर दी थी। उन्होंने अपने 5वें प्रयास में 6.53 की अपनी सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई।
चीन की यिंगयिंग हुआंगने 6.55 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने छठे और आखिरी प्रयास में ये मुकाम हासिल किया।
चीन की मेंगयी टैन ने 6.46 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता।
भारत की शैली सिंह (6.42) चौथे स्थान पर रही।
सर्वेश कुशारे
सर्वेश कुशारे ने भी जीता रजत
स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले कुशारे ने 2.25 मीटर का सबसे सफल प्रयास किया।
उनके साथ-साथ चाओ-शुआन ने भी 2.25 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।
2.25 मीटर की ऊंचाई पर सर्वेश ने पहले प्रयास में असफलता हासिल की, जबकि चाओ ने इसे पहले ही प्रयास में पार किया था।
ऐसे में काउंटबैक के आधार पर कुशारे को रजत और चाओ को स्वर्ण पदक मिला।
कोरिया के संघ्योक वू ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक जीता।
पदक तालिका
भारत ने एशियाई खेल 2026 में जीते कुल 37 पदक
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेल में अब तक कुल 37 पदक जीत लिए हैं।
इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 16 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते थे।
इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।