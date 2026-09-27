एशियाई खेल: एन्सी सोजन ने लंबी कूद और सर्वेश कुशारे ने ऊंची कूद में जीते रजत

स्वर्ण पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले कुशारे ने 2.25 मीटर का सबसे सफल प्रयास किया।

उनके साथ-साथ चाओ-शुआन ने भी 2.25 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

2.25 मीटर की ऊंचाई पर सर्वेश ने पहले प्रयास में असफलता हासिल की, जबकि चाओ ने इसे पहले ही प्रयास में पार किया था।

ऐसे में काउंटबैक के आधार पर कुशारे को रजत और चाओ को स्वर्ण पदक मिला।

कोरिया के संघ्योक वू ने इस स्पर्धा का कांस्य पदक जीता।