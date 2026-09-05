एशियाई खेल 2026: क्या BCCI वहन करेगा भारतीय खिलाड़ियों के आवास का खर्च?

दोनों टीमों के आगमन और मैचों का कार्यक्रम अलग-अलग तय किया गया है।

महिला टीम दुबई में चल रहे एशिया कप से 13 सितंबर को स्वदेश लौटेगी और 14 सितंबर नागोया के लिए उड़ान भरेगी। उनका एशियाई खेल अभियान सीधे 18 सितंबर को क्वार्टर फाइनल से शुरू होगा।

कप्तान श्रेयस की अगुवाई में पुरुष टीम 21 सितंबर को जापान रवाना होगी। वह भी सीधे क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी और उसका अभियान 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा।