एशियाई खेल 2026 में भारतीय नौकायन टीम के खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया है

एशियाई खेल 2026: भारतीय नौकायन खिलाड़ियों ने क्यों किया प्रशिक्षण का बहिष्कार और कैसे सुलझा विवाद?

लेखन भारत शर्मा 12:58 pm Sep 22, 202612:58 pm

क्या है खबर?

जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 के नौकायन मुकाबले शुरू होने से ठीक पहले भारतीय खेमे में भारी विवाद खड़ा हो गया है। आयोजकों द्वारा प्रतियोगिता के कार्यक्रम को 2 दिन करने से खिलाड़ियों के संयोजनों को अंतिम समय में बदल दिया गया। इससे नाराज भारतीय नौकायन टीम के खिलाड़ियों ने सोमवार को अभ्यास करने से इनकार कर दिया। हालांकि, बाद में अधिकारियों और मुख्य कोच की मध्यस्थता से गतिरोध को सुलझा लिया गया।