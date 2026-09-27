एशियाई खेल 2026: तेजस्विन शकंर और पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स में जीते कांस्य पदक 

भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया।

उन्होंने 9:08.67 सेकंड का समय निकालकर न सिर्फ अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि अपना ही पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड (9:12.46) भी तोड़ा।

बहरीन की विंफ्रेड यावी ने 9:04.36 के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।

कजाकिस्तान की नोराह जेरुतो तानुई ने 9:06.82 सेकंड के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।

अंकिता ध्यानी चौथे स्थान पर रही।