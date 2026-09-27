एशियाई खेल 2026: तेजस्विन शकंर और पारुल चौधरी ने एथलेटिक्स में जीते कांस्य पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुष डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। वह 10 स्पर्धाओं वाले इस चुनौतीपूर्ण खेल में प्रतिस्पर्धा करने के बाद तीसरे स्थान पर रहे। वहीं, भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इन दोनों पदकों के चलते भारत ने इस समय जारी आइची-नागोया एशियाई खेल में कुल 37 पदक जीत लिए हैं।
तेजस्विन
तेजस्विन ने हासिल किया तीसरा स्थान
तेजस्विन ने कुल 7,934 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।
उन्होंने डेकाथलॉन में शानदार शुरुआत की और डिस्कस थ्रो से पहले 5,270 अंक के साथ सबसे आगे रहे। उन्होंने 110 मीटर हर्डल्स हीट में 14.33 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया और 932 पॉइंट्स कमाए।
उनका सबसे अच्छा डिस्कस थ्रो सिर्फ 36.77 मीटर का था। इस वजह से चीन और जापान के एथलीट्स के आगे निकल जाने पर उनकी रैंकिंग गिर गई।
जानकारी
जापानी एथलीट को मिला स्वर्ण
इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान के युमा मारुयामा (8,123 अंक) को मिला। रजत पदक चीन के चेन निंगहुआ (8,012 अंक) को मिला।
पारुल चौधरी
पारुल चौधरी ने स्टीपलचेज में जीता कांस्य
भारतीय एथलीट पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया।
उन्होंने 9:08.67 सेकंड का समय निकालकर न सिर्फ अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, बल्कि अपना ही पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड (9:12.46) भी तोड़ा।
बहरीन की विंफ्रेड यावी ने 9:04.36 के गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता।
कजाकिस्तान की नोराह जेरुतो तानुई ने 9:06.82 सेकंड के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया।
अंकिता ध्यानी चौथे स्थान पर रही।
पदक
भारत ने एशियाई खेल 2026 में जीते कुल 37 पदक
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेल में अब तक कुल 37 पदक जीत लिए हैं। इस बीच 4 स्वर्ण के अलावा 16 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं।
एशियाई खेल 2026 में भारत ने पुरुष और महिला कबड्डी टीमों ने स्वर्ण जीते थे।
इससे पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।