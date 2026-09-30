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एशियाई खेल 2026: सुनील कुमार ने ग्रीको-रोमन में जीता कांस्य, कुश्ती में खुला भारत का खाता 
सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन में जीता कांस्य (तस्वीर: एक्स/@wfi_wrestling)

एशियाई खेल 2026: सुनील कुमार ने ग्रीको-रोमन में जीता कांस्य, कुश्ती में खुला भारत का खाता 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 30, 2026
07:03 pm
क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत को कुश्ती में पहला पदक सुनील कुमार ने दिलाया है। उन्होंने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीता है। सुनील ने कांस्य पदक के मुकाबले में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स को तकनीकी श्रेष्ठता (टेक्निकल सुपीरियोरिटी) के आधार पर 9-0 से हराया। इसके साथ ही यह आइची-नागोया एशियाई खेल में भारत का कुल 60वां पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।

सफर 

सेमीफाइनल में जापानी पहलवान से हार गए थे सुनील 

सुनील ने सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ताजिकिस्तान के मुहम्मद सुल्तोनजोदा को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 9-0 से हराया था।

इसके बाद हुए सेमीफाइनल में उन्हें जापान के ताइजो योशिदा ने तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 11-0 से हराया था।

27 वर्षीय हरियाणा के सुनील के लिए यह एशियाई खेलों में लगातार दूसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने 2023 हांगझोऊ खेलों में भी कांस्य जीता था।

वह ग्रीको-रोमन में लगातार 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने।

पदक 

भारत ने जीत लिए हैं कुल 60 पदक 

भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेल में अब तक कुल 60 पदक जीत लिए हैं।

इस बीच 10 स्वर्ण के अलावा 21 रजत और 29 कांस्य पदक जीते हैं।

एशियाई खेल 2026 में मंगलवार को भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण जीते।

तीरंदाजी में भारतीय महिला कंपाउंड टीम, पुरुष कंपाउंड टीम और मिश्रित टीम में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की।

भारत ने पदक तालिका में शीर्ष-10 में अपना स्थान बनाया है।

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