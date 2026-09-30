सुनील कुमार ने ग्रीको रोमन में जीता कांस्य (तस्वीर: एक्स/@wfi_wrestling)

एशियाई खेल 2026: सुनील कुमार ने ग्रीको-रोमन में जीता कांस्य, कुश्ती में खुला भारत का खाता

लेखन अंकित पसबोला 07:03 pm Sep 30, 202607:03 pm

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारत को कुश्ती में पहला पदक सुनील कुमार ने दिलाया है। उन्होंने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक जीता है। सुनील ने कांस्य पदक के मुकाबले में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स को तकनीकी श्रेष्ठता (टेक्निकल सुपीरियोरिटी) के आधार पर 9-0 से हराया। इसके साथ ही यह आइची-नागोया एशियाई खेल में भारत का कुल 60वां पदक साबित हुआ। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।