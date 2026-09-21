सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: सुचिका तारियाल ने रचा इतिहास, MMA में भारत को दिलाया पहला पदक

लेखन आदर्श कुमार 10:47 am Sep 21, 202610:47 am

क्या है खबर?

भारत की सुचिका तारियाल ने एशियाई खेल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में इतिहास रच दिया। सुचिका ने सोमवार को भारत के लिए इस खेल के इतिहास में पहला पदक पक्का किया। महिला 60 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें सिंगापुर की हुई हून तेओ के खिलाफ कड़े मुकाबले में अतिरिक्त राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन वह एशियाई खेलों में भारत की पहली MMA पदक विजेता बन गईं।