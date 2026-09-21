एशियाई खेल 2026: सुचिका तारियाल ने रचा इतिहास, MMA में भारत को दिलाया पहला पदक
क्या है खबर?
भारत की सुचिका तारियाल ने एशियाई खेल में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में इतिहास रच दिया। सुचिका ने सोमवार को भारत के लिए इस खेल के इतिहास में पहला पदक पक्का किया। महिला 60 किलोग्राम भारवर्ग के सेमीफाइनल में उन्हें सिंगापुर की हुई हून तेओ के खिलाफ कड़े मुकाबले में अतिरिक्त राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन वह एशियाई खेलों में भारत की पहली MMA पदक विजेता बन गईं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
सुचिका को अतिरिक्त राउंड में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले मुकाबला बेहद कड़ा रहा, जिसमें दोनों खिलाड़ी थकी हुई नजर आईं।
दोनों में से कोई भी अपने मुक्कों और किक्स से निर्णायक प्रहार नहीं कर सकी।
अतिरिक्त राउंड में हार के बाद हुई हून तेओ ने फाइनल में जगह पक्की कर जश्न मनाया, जबकि सुचिका भावुक हो गईं।
वह अपने आंसू नहीं रोक सकीं और उनके कोच ने उन्हें संभाला।
इतिहास
पहली बार एशियाई खेलों में शामिल हुआ है MMA
फाइनल में जगह नहीं बना पाने के बावजूद सुचिका की उपलब्धि भारतीय खेलों के लिए ऐतिहासिक रही।
मौजूदा एशियाई खेलों में MMA को पहली बार शामिल किया गया है और सुचिका ने इस खेल में भारत का पहला पदक पक्का किया।
रोहतक में जन्मी सुचिका ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलामा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था।
इसी जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए पदक भी सुनिश्चित कर लिया था।
खिलाड़ी
जुडोका रह चुकी हैं सुचिका
पूर्व जुडोका सुचिका ने 2022 राष्ट्रमंडल खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उन्होंने 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लिया।
MMA में उन्होंने 2017 में पेशेवर डेब्यू किया था और अपनी पहली बाउट जीती थी।
इसके बाद जुडो और जिउ-जित्सु (जापान की एक प्राचीन और प्रसिद्ध मार्शल आर्ट) पर ध्यान देने के लिए वह 7 साल तक MMA से दूर रहीं।
वापसी के बाद नवंबर 2024 में उन्होंने ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन के साथ कई मुकाबलों का करार किया।
वापसी
सुचिका ने ऐसे की MMA में वापसी
सुचिका ने घुटने की चोट समेत कई चुनौतियों से उबरकर MMA में वापसी की।
इस दौरान उन्हें टीवी रियलिटी शो रोडीज में नजर आने के बाद भी पहचान मिली।
एशियाई खेल 2026 में MMA 6 नए खेलों में शामिल है। इसके अलावा फ्रीस्टाइल BMX, टेगबॉल, पैडल, सर्फिंग और वर्चुअल ताइक्वांडो को भी पहली बार एशियाई खेलों में जगह दी गई है।
सुचिका की उपलब्धि ऐसे समय आई है, जब MMA ने पहली बार इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में प्रवेश किया है।