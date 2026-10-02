एशियाई खेल 2026: समापन समारोह में निशानेबाज नीरू ढांडा होगी भारत की ध्वजवाहक
क्या है खबर?
आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के समापन समारोह में निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी। यह समारोह रविवार को नागोया में होगा। ढांडा ने इस संस्करण में कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण शामिल हैं। इसके चलते ही उन्हें ये सम्मान हासिल हुआ है। बता दें कि निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
पदक
एशियाई खेल 2026 में कमाल का रहा नीरू का प्रदर्शन
एशियाई खेल 2026 में नीरू ने कायनान चेनाई के साथ मिलकर ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था।
इसके अलावा नीरू ने इतिहास रचते हुए ट्रैप निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। वह इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी।
हरियाणा के जिंद की रहने वाली नीरू ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया था।
बयान
ध्वजवाहक बनने के लिए नीरू नागोया वापस जाएंगी- अंजलि भागवत
निशानेबाज नीरू अपनी प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद भारत आ गई थी।
वह शनिवार सुबह जापान के नागोया वापस जाएंगी ताकि समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई कर सकें।
न्यूज-18 के मुताबिक, डिप्टी शेफ डे मिशन अंजलि भागवत ने शुक्रवार को इस बारे में कहा, "वह (नीरू) महिला ध्वजवाहक बनने के लिए कल सुबह नागोया लौट रही हैं। पुरुष ध्वजवाहक के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा।"