नीरू ढांडा होंगी भारत की ध्वजवाहक (तस्वीर: एक्स/@nabilajamal_)

एशियाई खेल 2026: समापन समारोह में निशानेबाज नीरू ढांडा होगी भारत की ध्वजवाहक

लेखन अंकित पसबोला 05:44 pm Oct 02, 202605:44 pm

क्या है खबर?

आइची-नागोया में चल रहे एशियाई खेल 2026 के समापन समारोह में निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी। यह समारोह रविवार को नागोया में होगा। ढांडा ने इस संस्करण में कुल 3 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण शामिल हैं। इसके चलते ही उन्हें ये सम्मान हासिल हुआ है। बता दें कि निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक बने थे। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।