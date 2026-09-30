एशियाई खेल 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: नीरू धांडा और कायनान चेनाई ने ट्रैप मिश्रित स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक

लेखन आदर्श कुमार 12:52 pm Sep 30, 202612:52 pm

क्या है खबर?

नीरू धांडा ने एशियाई खेल 2026 में एक और पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने बुधवार को जापान के आइची-नागोया स्थित आइची प्रीफेक्चरल जनरल शूटिंग गैलरी में कायनान चेनाई के साथ मिलकर ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कुल 34 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान पर रही। इस स्वर्ण के साथ नीरू के एशियाई खेल अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई, वह इससे पहले 2 पदक और जीत चुकीं थी।