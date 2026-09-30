एशियाई खेल 2026: नीरू धांडा और कायनान चेनाई ने ट्रैप मिश्रित स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
नीरू धांडा ने एशियाई खेल 2026 में एक और पदक अपने नाम कर लिया। उन्होंने बुधवार को जापान के आइची-नागोया स्थित आइची प्रीफेक्चरल जनरल शूटिंग गैलरी में कायनान चेनाई के साथ मिलकर ट्रैप मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जोड़ी ने कुल 34 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान पर रही। इस स्वर्ण के साथ नीरू के एशियाई खेल अभियान में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई, वह इससे पहले 2 पदक और जीत चुकीं थी।
पदक
नीरू के हो गए 3 पदक
कतर ने 32 अंकों के साथ रजत पदक जीता, जबकि चीन को 23 अंकों के साथ कांस्य पदक मिला।
नीरू के लिए एशियाई खेल 2026 का यह तीसरा पदक है। इससे पहले उन्होंने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता था।
इसके बाद नीरू ने इतिहास रचते हुए ट्रैप निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी थी।
नीरू के 3 पदक में 2 स्वर्ण और एक रजत पदक शामिल हैं।
प्रदर्शन
ऐसा रहा मुकाबला
नीरू ने कायनान के साथ मिलकर चारों चरणों में शानदार प्रदर्शन किया। पहले चरण में भारत ने 6 अंक, दूसरे में 16 और तीसरे चरण के बाद 26 अंक हासिल किए।
अंतिम चरण में भारतीय जोड़ी ने अपना स्कोर 34 अंक तक पहुंचाकर स्वर्ण पदक पक्का किया।
इस साल की शुरुआत से ही नीरू कमाल के फॉर्म हैं। उन्होंने इससे पहले ISSF शॉटगन विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता था।
तीसरा
निशानेबाजी में भारत को तीसरा स्वर्ण पदक
यह एशियाई खेल 2026 में निशानेबाजी में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। भारतीय निशानेबाज अब तक कुल 15 पदक जीत चुके हैं।
वहीं, सभी खेलों को मिलाकर यह भारत का 9वां स्वर्ण पदक रहा।
इससे पहले भारतीय टीम 136 अंकों के साथ 4 टीमों के फाइनल में चौथे स्थान पर रहते हुए पहुंची थी।
चीन ने 142 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया था और इस दौरान क्वालीफिकेशन खेल रिकॉर्ड भी बनाया था।
ट्विटर पोस्ट
भारत का निशानेबाजी में शानदार प्रदर्शन जारी है
India wins 3rd GOLD in Asian Games 2026 today!!!— XUnfiltered (@XUnfiltere69061) September 30, 2026
From Skeet Mixed doubles!
Second gold for Neeru!
What a day !!! pic.twitter.com/r6MXCt0rwU