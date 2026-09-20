एशियाई खेल 2026: शफाली वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स 

शफाली ने पारी के दूसरे ओवर में ही एक चौका और एक छक्का लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।

उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया।

इस बीच उन्होंने मंधाना (37) के साथ 72 रन और हरमनप्रीत (40) के साथ 94 रन की साझेदारी की।

भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 49 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 100 रन बनाकर नाबाद रही।