एशियाई खेल 2026: शफाली वर्मा ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना पहला शतक लगाया, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शफाली वर्मा ने एशियाई खेल 2026 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में शतक (100*) लगाया। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही शतक साबित हुआ। इस बीच वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के जड़ने वाली सिर्फ दूसरी महिला बल्लेबाज बनी। उन्होंने स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर 2 उपयोगी साझेदारियां भी निभाई। आइए उनकी पारी पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही शफाली की पारी
शफाली ने पारी के दूसरे ओवर में ही एक चौका और एक छक्का लगाते हुए उम्दा लय के संकेत दिए। उन्होंने अपने चिर-परिचित अंदाज में बल्लेबाजी की और विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली।
उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा किया।
इस बीच उन्होंने मंधाना (37) के साथ 72 रन और हरमनप्रीत (40) के साथ 94 रन की साझेदारी की।
भारतीय सलामी बल्लेबाज ने 49 गेंदों में शतक पूरा किया। वह 100 रन बनाकर नाबाद रही।
100 छक्के
100 छक्के पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी शफाली
अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के दौरान शफाली टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी।
दिलचस्प रूप से इसी मैच में मंधाना ने भी छक्कों का शतक पूरा किया।
क्रिकबज के मुताबिक, शफाली और मंधाना के अलावा अब तक सोफी डिवाइन (134), डिआंड्रा डोटिन (134) और चमारी अट्टापट्टू (120) ने लगाए हुए हैं।
शफाली अभी युवा खिलाड़ी हैं और भविष्य में अपने आंकड़ों में और इजाफा करना चाहेगी।
जानकारी
भारत ने बनाया विशाल स्कोर
शफाली के इस शतक की मदद से भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 195/4 का स्कोर बनाया। बांग्लादेश की ओर से ज्यादातर गेंदबाज महंगे साबित हुए।
रिकॉर्ड्स
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी शफाली
शफाली अब भारतीय महिला टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली सिर्फ तीसरी बल्लेबाज बनी।
उनसे पहले मंधाना (2 शतक) और हरमनप्रीत (1 शतक) ऐसा कर चुकी हैं।
शफाली ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज बनी।
बता दें कि हरमनप्रीत ने भी 49 ही गेंदों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में शतक लगाया था।
रिकॉर्ड्स
शफाली ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
शफाली ने अपनी इस शतकीय पारी में कुल 9 छक्के और 3 चौके लगाए।
वह एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी (संयुक्त रूप से) बन गई हैं।
उनके अलावा हैली मैथ्यूज और डॉटिन भी एक पारी में 9-9 छक्के लगा चुकी हैं।
शफाली इस साल अब तक 35 छक्के लगा चुकी हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी है।
इस मामले में उन्होंने अट्टापट्टू (32 छक्के, 2024) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।