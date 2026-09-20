स्मृति मंधाना टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन वाली महिला बल्लेबाज बनी, जानिए उनके आंकड़े 

मंधाना महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज हैं।

उनके नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 10,983 रन हो गए हैं।

उन्होंने 9 टेस्ट में 52.53 की औसत के साथ 788 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।

इस सलामी बल्लेबाज ने 120 वनडे मैचों में 47.88 की औसत के साथ 5411 रन बनाए हैं।

उन्होंने 178 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 4,784 रन अपने नाम किए हैं।