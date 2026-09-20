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स्मृति मंधाना टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन वाली महिला बल्लेबाज बनी, जानिए उनके आंकड़े 
मंधाना ने रचा इतिहास (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

स्मृति मंधाना टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन वाली महिला बल्लेबाज बनी, जानिए उनके आंकड़े 

लेखन अंकित पसबोला
Sep 20, 2026
10:52 am
क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एशियाई खेलों के दूसरे सेमीफाइनल मैच में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच के दौरान इतिहास रच दिया। दरअसल, वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी। उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 8वां रन बनाते ही ये मुकाम हासिल किया। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

मंधाना ने सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा 

मंधाना ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 178 मैचों की 171 पारियों में 4,784 रन बनाए हैं। इस बीच उन्होंने 2 शतक और 36 अर्धशतक भी लगाए हैं।

दूसरी तरफ बेट्स ने अपने करियर में 186 मैचों की 178 पारियों में 28.83 की औसत और 108.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,758 रन अपने नाम किए हैं।

इस बीच उन्होंने एक शतक और 28 अर्धशतक लगाए हैं।

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आंकड़े 

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज है मंधाना 

मंधाना महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी सर्वाधिक रन वाली बल्लेबाज हैं।

उनके नाम अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 10,983 रन हो गए हैं।

उन्होंने 9 टेस्ट में 52.53 की औसत के साथ 788 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं।

इस सलामी बल्लेबाज ने 120 वनडे मैचों में 47.88 की औसत के साथ 5411 रन बनाए हैं।

उन्होंने 178 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 4,784 रन अपने नाम किए हैं।

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100 छक्के 

मंधाना ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए अपने 100 छक्के 

मंधाना ने बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 19 गेंदों में 37 रन बनाए। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 2 बड़े छक्के भी लगाए।

इसके साथ ही वह महिलाओं के टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाली पहली बल्लेबाज बनी।

उन्होंने शफाली वर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की।

मंधाना की पारी का अंत नाहिदा अख्तर ने किया।

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