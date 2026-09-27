एशियाई खेल 2026: पीवी सिंधु का सफर हुआ समाप्त, क्वार्टर फाइनल में हारी अपना मैच
क्या है खबर?
भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में चुनौती समाप्त हुई। महिलाओं की एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में उन्हें चेन युफेई से 21-11, 18-21, 10-21 से हार मिली। उनके अलावा भारत की उन्नति हूडा भी अपने क्वार्टर फाइनल में दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी अकाने यामागुची से कड़े मुकाबले में हार गई। आइए इस खबर पर एक नजर डालते हैं।
मैच
पहले गेम में जीत दर्ज करने के बाद हारी सिंधु
इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में कोर्ट-4 में खेले गए इस मुकाबले में सिंधु ने शानदार शुरुआत की।
उन्होंने पहले गेम में आक्रामकता दिखाई और सिर्फ 19 मिनट में 21-11 से जीत दर्ज की।
दूसरे गेम में चीनी शटलर ने वापसी की और कड़े मुकाबले में सिंधु को शिकस्त दी।
तीसरे और निर्णायक गेम को चेन युफेई ने 21-10 से अपने नाम किया।
सिंधु को पिछले दिन 2 मैच खेलने पड़े थे, जिसके कारण उनके प्रदर्शन पर थकान हावी नजर आई।
सफर
ऐसा रहा सिंधु का सफर
सिंधु ने एशियाई खेल 2026 में अपने राउंड ऑफ-32 में ताईवान की चिउ पिन-चियान के खिलाफ 21-19, 21-14 से जीत दर्ज की थी।
इसके बाद राउंड ऑफ-16 में सिंधु ने जापान की टोमोका मियाजाकी को एकतरफा हराया।
उन्होंने पहले गेम में 21-9 और दूसरे में 21-13 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्हें क्वार्टर फाइनल में शिकस्त मिली।
बता दें कि सिंधु ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2 पदक जीते हैं। वह तीसरा पदक नहीं जीत सकी।
उन्नति
उन्नति हूडा भी हारी अपना मैच
महिला एकल वर्ग के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 19 वर्षीय उन्नति जापान की 3 बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची से 3 गेमों में 16-21, 21-14, 17-21 से हार गईं।
उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी के खिलाफ अच्छी चुनौती पेश की।
एशियाई खेल 2026 में उन्नति ने अपने पहले मैच में मलेशिया की लिंग चिंग वोंग को 21-14, 20-22, 21-19 से हराया।
फिर विश्व नंबर-6 इंडोनेशिया की कुसुमा वर्दानी को 21-19, 21-13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी।
जानकारी
भारत ने बैडमिंटन में केवल एक पदक जीता
एशियाई खेल 2026 में भारत की बैडमिंटन में चुनौती समाप्त हुई है। इस संस्करण में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक जीता। यह 2014 के बाद पहली बार है जब भारत एशियाई खेलों में बैडमिंटन की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में बिना पदक के रहा।