एशियाई खेल 2026: पीवी सिंधु का सफर हुआ समाप्त, क्वार्टर फाइनल में हारी अपना मैच

इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में कोर्ट-4 में खेले गए इस मुकाबले में सिंधु ने शानदार शुरुआत की।

उन्होंने पहले गेम में आक्रामकता दिखाई और सिर्फ 19 मिनट में 21-11 से जीत दर्ज की।

दूसरे गेम में चीनी शटलर ने वापसी की और कड़े मुकाबले में सिंधु को शिकस्त दी।

तीसरे और निर्णायक गेम को चेन युफेई ने 21-10 से अपने नाम किया।

सिंधु को पिछले दिन 2 मैच खेलने पड़े थे, जिसके कारण उनके प्रदर्शन पर थकान हावी नजर आई।