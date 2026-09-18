एशियाई खेल 2026: जापान में खिलाड़ियों को हो रही कई तरह की समस्याएं, जानिए पूरी जानकारी
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से होना है। हालांकि, खेलों के आगाज से पहले ही अव्यवस्था के आरोप सामने आने लगे हैं। भारत समेत कई देशों के खिलाड़ियों को आवास, परिवहन और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं के बाद योजना और तैयारियों के लिए मशहूर जापान की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे हैं। खेलों से पहले सामने आई इन परेशानियों ने आयोजकों की तैयारियों पर चिंता बढ़ा दी है।
परेशानी
भारतीय निशानेबाजों को हो रही परेशानी
भारतीय निशानेबाजी दल को अभ्यास स्थल से करीब 50-60 किलोमीटर दूर ठहराया गया है।
ऐसे में खिलाड़ियों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है।
एक अधिकारी ने बताया, ''होटल शूटिंग रेंज से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर हैं। बस में केवल 50 लोग बैठ सकते हैं। पहली बस देर से आई और दूसरी बस भी देर से पहुंची।''
इससे खिलाड़ियों के लिए अभ्यास स्थल तक पहुंचना और लौटना मुश्किल हो गया है।
परेशानी
परिवहन व्यवस्था में देरी से खिलाड़ियों को हो रही परेशानी
द इंडियन एक्सप्रेस ने भारतीय निशानेबाजी दल के एक सदस्य के हवाले से बताया कि खिलाड़ियों को शूटिंग रेंज तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगे।
वापसी में कम समय लगा। दल के सदस्य ने कहा, ''रेंज तक पहुंचने में हमें लगभग 2 घंटे लगे। लौटने में कम समय लगा, लेकिन इस तरह की देरी कभी-कभी निशानेबाजों के लिए निराशाजनक हो सकती है।''
परिवहन व्यवस्था में देरी से खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
फुटबॉल
दक्षिण कोरिया की फुटबॉल टीम को हुई परेशानी
दक्षिण कोरिया की फुटबॉल टीम को कतर के खिलाफ मुकाबले के लिए ले जाने वाली बस गलती से बेसबॉल स्टेडियम पहुंच गई।
इसके बाद बस को सही स्थान पर पहुंचने में 30 मिनट और लगे।
कोरिया बास्केटबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जंग जे-योंग ने समाचार एजेंसी एएफपी से कहा, ''अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि यह अब तक की सबसे खराब स्थिति है। हर टीम इस समय परेशान चल रही है।''
होटल
होटल का कमरा मिलने में लगे 6 घंटे
भारतीय दल के एक खिलाड़ी, 2 कोच और एक मसाजर को होटल में कमरा मिलने के लिए 6 घंटे से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा।
दरअसल, खिलाड़ियों के लिए होटल के तौर पर इटली का क्रूज जहाज कोस्टा सेरेना उपलब्ध कराया गया है।
एक भारतीय कोच ने कहा, ''वुशु खिलाड़ियों को क्रूज जहाज भेजे जाने से पहले कुछ समय इंतजार करना पड़ा, जबकि हम कोच और मसाजर असेंबली एरिया में 6 घंटे से ज्यादा इंतजार करते रहे।''
जापान
जापान की तरफ से आया ये बयान
जापान के उप प्रमुख मिशन प्रमुख हिसाशी मिजुतोरी ने एशियाई खेलों की व्यवस्थाओं में कमियों को स्वीकार किया।
उन्होंने जापान टाइम्स से कहा, ''हम फिलहाल जहां भी संभव है, वहां व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए समन्वय और बातचीत कर रहे हैं। जिन मामलों में ऐसा करना ज्यादा मुश्किल साबित होगा, उनके लिए हम पहले से तैयार किए गए वैकल्पिक आवास का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं।''
उन्होंने कहा कि हम ऐसे हालात से निपटने के लिए तैयार हैं।