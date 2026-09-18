एशियाई खेलों में खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है (फाइल तस्वीर)

एशियाई खेल 2026: जापान में खिलाड़ियों को हो रही कई तरह की समस्याएं, जानिए पूरी जानकारी

लेखन आदर्श कुमार 02:39 pm Sep 18, 202602:39 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से होना है। हालांकि, खेलों के आगाज से पहले ही अव्यवस्था के आरोप सामने आने लगे हैं। भारत समेत कई देशों के खिलाड़ियों को आवास, परिवहन और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन घटनाओं के बाद योजना और तैयारियों के लिए मशहूर जापान की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठ रहे हैं। खेलों से पहले सामने आई इन परेशानियों ने आयोजकों की तैयारियों पर चिंता बढ़ा दी है।