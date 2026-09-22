एशियाई खेल 2026: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता कांस्य, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे एशियाई खेल 2026 में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। मंगलवार को तीसरे स्थान के लिए कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 31 रनों से हरा दिया। इसके साथ पाकिस्तान ने 2023 के हांग्जो एशियाई खेलों के कांस्य पदक मैच में बांग्लादेश से मिली मिली हार का बदला भी ले लिया है।
लेखा-जोखा
पाकिस्तान ने इस तरह जीता मुकाबला
पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान फातिमा सना शेख (45), सलामी बल्लेबाज गुल फिरोजा (31) और आलिया रियाज (25) की पारियों से 8 विकेट पर 145 रन का स्कोर खड़ा किया था।
बांग्लादेश से नाहिदा अख्तर, शूर्णा अख्तर और रितु मोनी ने 2-2 विकेट चटकाए।
जवाब में बांग्लादेश की टीम शारमीन अख्तर (46*) और कप्तान निगार सुल्ताना (25) की पारियों से 114/7 का ही स्कोर बना पाई।
पाकिस्तानी स्पिनर उम-ए-हानी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए।
रिकॉर्ड
उम-ए-हानी ने बनाया यह खास रिकॉर्ड
पाकिस्तानी स्पिनर उम-ए-हानी ने मुकाबले में अपने 4 ओवर में मात्र 10 रन देकर 3 विकेट झटके।
यह एशियाई खेलों के इतिहास में नॉकआउट मैचों में किसी भी पाकिस्तानी महिला गेंदबाज द्वारा फेंका गया सबसे किफायती स्पेल है।
इस मुकाबले में कुल 5 छक्के लगे (3 फातिमा सना और 2 आलिया रियाज)। यह एशियाई खेलों की एक ही पारी में किसी टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक छक्कों का एक नया रिकॉर्ड बन गया है।
उपलब्धि
पाकिस्तानी महिला टीम ने एशियाई खेलों में हासिल किया तीसरा पदक
इस कांस्य पद के साथ पाकिस्तान महिला टीम ने एशियाई खेलों में अपने पदकों की संख्या 3 पहुंचा दी।
इससे पहले पाकिस्तान टीम ने 2010 में चीन के ग्वांगझू में खेले गए 16वें एशियाई खेलों में फाइनल में बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।
उसके बाद पाकिस्तान टीम ने 2014 में दक्षिण कोरिया के इंचेन में आयोजित खेलों में फाइनल में बांग्लादेश के हराकर स्वर्ण पदक जीता था।
उस दौरान भारतीय टीम ने हिस्सा नहीं लिया था।
सफलता
पाकिस्तान ने खत्म किया 12 साल का सूखा
पाकिस्तान महिला टीम ने 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद एशियाई खेलों के पोडियम पर वापसी की है। इससे पहले उन्होंने आखिरी बार 2014 में पदक जीता था।
यह पाकिस्तान और बांग्लादेश का एशियाई खेलों के नॉकआउट चरण में चौथा मुकाबला रहा है।
यह एशियाई खेलों के इतिहास में किसी भी दो महिला टीमों के बीच सर्वाधिक संख्या हैं।
दोनों टीमें 2010 और 2014 के फाइनल, 2023 और 2026 के कांस्य पदक मैचों में आमने-सामने हुई हैं।