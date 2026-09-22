एशियाई खेल 2026: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर जीता कांस्य, ये बने रिकॉर्ड्स

इस कांस्य पद के साथ पाकिस्तान महिला टीम ने एशियाई खेलों में अपने पदकों की संख्या 3 पहुंचा दी।

इससे पहले पाकिस्तान टीम ने 2010 में चीन के ग्वांगझू में खेले गए 16वें एशियाई खेलों में फाइनल में बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था।

उसके बाद पाकिस्तान टीम ने 2014 में दक्षिण कोरिया के इंचेन में आयोजित खेलों में फाइनल में बांग्लादेश के हराकर स्वर्ण पदक जीता था।

उस दौरान भारतीय टीम ने हिस्सा नहीं लिया था।