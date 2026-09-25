एशियाई खेल 2026: नेपाल ने अफगानिस्तान को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की
क्या है खबर?
जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में ग्रुप-A मैच में नेपाल क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए। जवाब में नेपाली टीम ने संदीप जोरा (34) और रोहित पौडेल (33*) की पारियों की बदौलत लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती नेपाल क्रिकेट टीम
अफगानिस्तान से मोहम्मद अकरम (2), हसन ईसाखिल (0) और करीम जनत (9) दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
खराब शुरुआत के बाद फैसल शिनोजादा (30) और नजीबुल्लाह जादरान (30) ने मिलकर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचाया।
लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने भी 12 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। संकट की घड़ी में जोरा (34) और रोहित (33*) ने टीम को जीत दिलाई।
अंक तालिका
अफगानिस्तान को मिली पहली हार
ग्रुप-A में मौजूद अफगानी टीम की यह एशियाई खेल 2026 में पहली हार है।
इससे पहले अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में जापान को 48 रन से हराया था।
वहीं, नेपाल की यह पहली जीत है। नेपाल अब अपने आखिरी ग्रुप मैच में जापान से 26 सितंबर को भिड़ेगी।
ग्रुप-A में अपनी पहली हार झेलने वाली अफगानी टीम अब भी क्वार्टर फाइनल की दौड़ में बनी हुई है।
आमने-सामने
नेपाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों टी-20 अंतरराष्ट्रीय जीते हैं
नेपाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें दोनों में शिकस्त का सामना किया है।
इससे पहले 2014 में हुए टी-20 विश्व कप में नेपाल ने अफगान टीम को 9 रन से हराया था।
नेपाल टी-20 अंतरराष्ट्रीय में पिछले कुछ समय में बड़े उलटफेर कर चुकी है।
इससे पहले 2025 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को नेपाल ने 2 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में हराया था।
कुशल भुरतेल
कुशल भुरतेल ने लिए 4 विकेट
नेपाल की जीत में कुशल भुरतेल की अहम भूमिका रही। उन्होंने अपने 4 ओवर में 5.20 की इकॉनमी रेट से 21 रन देते हुए 4 विकेट लिए।
उन्होंने शिनोजादा, नजीबुल्लाह, मोहम्मद इशाक और दरविश रसूली के विकेट चटकाए।
लेग स्पिनर भुरतेल ने दूसरी बार वनडे में 4 विकेट लिए हैं।
अपने वनडे करियर में उन्होंने अब तक 31.11 की औसत और 5.18 की इकॉनमी रेट के साथ 17 विकेट लिए हैं।