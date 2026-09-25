नेपाल ने जीता मुकाबला (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

एशियाई खेल 2026: नेपाल ने अफगानिस्तान को हराते हुए अपनी पहली जीत दर्ज की

लेखन अंकित पसबोला 02:14 pm Sep 25, 202602:14 pm

क्या है खबर?

जापान में चल रहे एशियाई खेल 2026 में ग्रुप-A मैच में नेपाल क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 5 विकेट से हराया है। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 102 रन बनाए। जवाब में नेपाली टीम ने संदीप जोरा (34) और रोहित पौडेल (33*) की पारियों की बदौलत लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच पर एक नजर डालते हैं।