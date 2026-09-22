भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता स्वर्ण पदक, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 01:25 pm Sep 22, 202601:25 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 147 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने रजत पदक और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका सिर्फ 69 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।