एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को हराकर जीता स्वर्ण पदक, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम को 147 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने रजत पदक और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 216/3 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंका सिर्फ 69 रन पर ऑलआउट हो गई। ऐसे में आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ।
टीम के लिए स्मृति मंधाना (79), शफाली वर्मा (48) और ऋचा घोष (49) ने शानदार पारियां खेलीं।
श्रीलंका का कोई भी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर प्रभाव नहीं छोड़ सका।
लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की ओर से सिर्फ चमारी अटापट्टू (29) ही कुछ संघर्ष कर सकीं। दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए।
पारी
ऐसी रही मंधाना की पारी और साझेदारी
मंधाना 45 गेंदों में 79 रन बनाकर आउट हुईं। उनके बल्ले से 4 चौके और 7 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 175.56 की रही।
उन्होंने पहले विकेट के लिए शफाली के साथ 60 गेंदों में 99 रन की साझेदारी निभाई।
वहीं, हरमनप्रीत कौर के साथ सिर्फ 28 गेंदों में 42 रन जोड़े। हरमनप्रीत 19 रन बनाकर आउट हुईं। ऋचा के साथ इस खिलाड़ी ने 13 गेंदों में 22 रन की साझेदारी की।
ऋचा ने नाबाद 49 रन बनाए।
इतिहास
मंधाना ने रचा इतिहास
मंधाना ने अपनी इस पारी के दौरान 11,000 अंतरराष्ट्रीय रन भी पूरे किए। वह महिला क्रिकेट के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वालीं पहली खिलाड़ी बनीं हैं।
उन्होंने वनडे प्रारूप में 120 मैचों की 120 पारियों में 47.88 की औसत से 5,411 रन बनाए हैं।
वहीं, टेस्ट मैचों में उनके बल्ले से 9 मुकाबलों की 16 पारियों में 52.53 की औसत से 788 रन निकले हैं।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 172 पारियों में 4,867 रन बनाए हैं।
विश्व रिकॉर्ड
शफाली ने ये विश्व रिकॉर्ड किया अपने नाम
शफाली ने मैच में 29 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। वह महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गईं हैं।
इस युवा बल्लेबाज ने दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट के (824 रन) रिकॉर्ड को तोड़ा है।
शफाली ने इस साल 24 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 39.22 की औसत से कुल 863 रन बनाए हैं।
उनके बल्ले से एक शतक और 7 अर्धशतक निकले हैं।
जानकारी
भारत को मिला पहला स्वर्ण
भारत का एशियाई खेल 2026 में 7वां पदक है। इससे पहले उसने 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते थे। वह 7वें स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर चाइना है। उसने 24 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 5 कांस्य पदक है।