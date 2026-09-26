भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण (तस्वीर: एक्स/@SmritiSharma_)

एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण पदक

लेखन अंकित पसबोला 10:45 am Sep 26, 202610:45 am

क्या है खबर?

जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान की टीम को 37-34 से शिकस्त दी। स्वर्ण पदक के लिए खेला गया ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसका परिणाम आखिरी समय पर भारत के पक्ष में रहा। इसके साथ ही यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत का कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। आइए इस मैच के बारे में जानते हैं।