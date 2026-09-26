एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता स्वर्ण पदक
क्या है खबर?
जापान में खेले जा रहे एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ईरान की टीम को 37-34 से शिकस्त दी। स्वर्ण पदक के लिए खेला गया ये मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जिसका परिणाम आखिरी समय पर भारत के पक्ष में रहा। इसके साथ ही यह आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारत का कुल तीसरा स्वर्ण पदक है। आइए इस मैच के बारे में जानते हैं।
पहला
पहले हाफ में भारत ने बनाई बढ़त
पदक के लिए प्रबल दावेदार भारतीय टीम ने शुरुआत से दबदबा बनाने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली।
भारत ने ईरान की टीम को ऑलआउट करते हुए बढ़त बनाई।
पहले हाफ के बाद स्कोर 22-16 से भारत के पक्ष में रहा। इस बीच भारतीय रेडर ने 16 टच पॉइंट लिए और 3 पॉइंट बोनस के जरिये लिए।
पहले हाफ में भारत को एक टेक्नीकल पॉइंट भी मिला।
दूसरा हाफ
बेहद रोचक रहा दूसरा हाफ
पहले हाफ की समाप्ति तक भारत ने 6 अंक की बढ़त बनाई थी। हालांकि, दूसरे हाफ में भारत ने डिफेंस में लगातार गलतियां कीं।
इस बीच ईरान ने ऑलआउट करते हुए जबरदस्त वापसी की और एक समय स्कोर 27-26 से भारत के पक्ष में हो गया।
दबाव की घड़ी में संजू देवी ने 2 अंक की रेड करते हुए एक बार फिर बढ़त दिला दी।
आखिरी कुछ समय में भारतीय टीम ने अच्छा खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की।
जानकारी
एशियाई खेल के इतिहास के भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जीता कुल चौथा स्वर्ण
यह एशियाई खेलों के इतिहास में भारतीय महिला कबड्डी टीम का कुल चौथा स्वर्ण पदक है। इससे पहले 2010, 2014 और 2022 में स्वर्ण पदक जीते थे। ईरान ने 2018 में स्वर्ण पदक जीता था।
पदक
भारत ने जीता अपना तीसरा स्वर्ण पदक
एशियाई खेल 2026 में भारत ने अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता है।
कबड्डी से पहले भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने और निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीते थे।
भारत ने आइची-नागोया एशियाई खेलों में अब तक कुल 27 पदक जीत लिए हैं।
इस बीच 3 स्वर्ण के अलावा 11 रजत और 13 कांस्य पदक जीते हैं।