एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश

शफाली ने अपनी इस शतकीय पारी में कुल 9 छक्के और 3 चौके लगाए।

वह एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी (संयुक्त रूप से) बन गई हैं।

उनके अलावा हैली मैथ्यूज और डॉटिन भी एक पारी में 9-9 छक्के लगा चुकी हैं।

शफाली इस साल अब तक 35 छक्के लगा चुकी हैं।

वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी है। इस मामले में उन्होंने अट्टापट्टू (32 छक्के, 2024) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।