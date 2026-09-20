एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराते हुए फाइनल में किया प्रवेश
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2026 में बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल मैच में 114 रन से जीत दर्ज की। कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195/4 का स्कोर बनाया। भारतीय टीम से शफाली वर्मा ने शतक (100*) लगाया। जवाब में बांग्लादेशी पारी सिर्फ 81 रन पर सिमट गई। अब स्वर्ण पदक के लिए होने वाले फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम से होगा।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारत ने स्मृति मंधाना (37) और शफाली की बदौलत पावरप्ले के बाद 72/1 का स्कोर बनाया।
जोरदार शुरुआत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 33 गेंदों में 40 रन का योगदान दिया।
पारी की आखिरी गेंद पर शफाली ने शतक पूरा किया और भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में बांग्लादेश ने 49 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। नंदनी शर्मा (3/25) और दीप्ति शर्मा (3/7) की घातक गेंदबाजी के चलते बांग्लादेशी पारी जल्दी ढेर हो गई।
स्मृति मंधाना
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी स्मृति मंधाना
मंधाना ने 19 गेंदों में 37 रन की पारी खेली। इस दौरान वह सूजी बेट्स को पीछे छोड़ते हुए टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज बनी।
मंधाना ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक 178 मैचों की 171 पारियों में 4,784 रन बनाए हैं।
दूसरी तरफ सूजी बेट्स ने अपने करियर में 186 मैचों की 178 पारियों में 28.83 की औसत और 108.60 की स्ट्राइक रेट के साथ 4,758 रन अपने नाम किए हैं।
शफाली
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी शफाली
शफाली अब भारतीय महिला टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगाने वाली सिर्फ तीसरी बल्लेबाज बनी।
उनसे पहले मंधाना (2 शतक) और हरमनप्रीत (1 शतक) ऐसा कर चुकी हैं।
शफाली ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की ओर से संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला बल्लेबाज बनी।
बता दें कि हरमनप्रीत ने भी 49 ही गेंदों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2018 में शतक लगाया था।
रिकॉर्ड्स
शफाली ने बनाए ये रिकॉर्ड्स
शफाली ने अपनी इस शतकीय पारी में कुल 9 छक्के और 3 चौके लगाए।
वह एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली महिला खिलाड़ी (संयुक्त रूप से) बन गई हैं।
उनके अलावा हैली मैथ्यूज और डॉटिन भी एक पारी में 9-9 छक्के लगा चुकी हैं।
शफाली इस साल अब तक 35 छक्के लगा चुकी हैं।
वह एक कैलेंडर वर्ष में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बनी है। इस मामले में उन्होंने अट्टापट्टू (32 छक्के, 2024) का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा।
छक्के
शफाली और मंधाना ने पूरे किए 100 छक्के
अपनी इस ताबड़तोड़ पारी के दौरान शफाली टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 100 छक्के पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी।
दिलचस्प रूप से इसी मैच में मंधाना ने भी छक्कों का शतक पूरा किया।
क्रिकबज के मुताबिक, शफाली और मंधाना के अलावा अब तक सोफी डिवाइन (134), डिआंड्रा डोटिन (134) और चमारी अट्टापट्टू (120) ने 100 छक्के लगाए हुए हैं।
शफाली अभी युवा खिलाड़ी हैं और भविष्य में अपने आंकड़ों में और इजाफा करना चाहेगी।
गेंदबाजी
शानदार रही भारत की गेंदबाजी
भारत की ओर से दीप्ति सबसे सफल गेंदबाज रही। इस ऑफ स्पिनर ने 2.4 ओवर में सिर्फ 7 रन देते हुए 3 सफलताएं हासिल की।
तेज गेंदबाज नंदनी के हिस्से में भी 3 सफलताएं आई। उन्होंने अपने 4 ओवर के कोटे में 25 रन दिए।
बाएं हाथ की स्पिनर श्रीचारणी ने अपने 3 ओवर में सिर्फ 7 रन देते हुए 2 विकेट लिए।
श्रेयांका पाटिल को भी एक विकेट मिला।