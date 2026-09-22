एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला बैडमिंटन टीम जापान से हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर

सिंधु की हार के बाद उन्नति हुडा भी जापान की तोमोका मियाजाकी से हार गईं, जो 2022 की विश्व जूनियर चैंपियन और वर्तमान विश्व नंबर 7 हैं।

इससे जापान को 2-0 की आरामदायक बढ़त मिल गई।

हालांकि, त्रिसा और गायत्री ने पहले युगल मुकाबले में युकी फुकुशिमा और मायु मात्सुमोतो पर सीधे गेम में जीत हासिल करके भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा।

इस जोड़ी ने हाल ही में नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीता था।