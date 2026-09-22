एशियाई खेल 2026: भारतीय महिला बैडमिंटन टीम जापान से हारकर टूर्नामेंट से हुई बाहर
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 के क्वार्टर फाइनल में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम जापान से 1-3 से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। मंगलवार को खेले गए इस मैच में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः उन्हें हार मिली। भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को अच्छी शुरुआत के बाद जापान की अकाने यामागुची के खिलाफ 23-21, 18-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा।
उम्मीद
भारत को त्रिसा और गायत्री से है उम्मीद
सिंधु की हार के बाद उन्नति हुडा भी जापान की तोमोका मियाजाकी से हार गईं, जो 2022 की विश्व जूनियर चैंपियन और वर्तमान विश्व नंबर 7 हैं।
इससे जापान को 2-0 की आरामदायक बढ़त मिल गई।
हालांकि, त्रिसा और गायत्री ने पहले युगल मुकाबले में युकी फुकुशिमा और मायु मात्सुमोतो पर सीधे गेम में जीत हासिल करके भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा।
इस जोड़ी ने हाल ही में नई दिल्ली विश्व चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीता था।
निराशा
हार के साथ खत्म हुआ भारत का अभियान
इसके बाद युवा शटलर तन्वी शर्मा का सामना तीसरे एकल मुकाबले में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से हुआ।
दुर्भाग्यवश, वह सीधे गेम में हार गईं, जिससे जापान को 3-1 से जीत मिली और टूर्नामेंट में भारत का सफर समाप्त हो गया।
इस हार का मतलब है कि भारत इस साल के एशियाई खेलों में महिला एकल बैडमिंटन में कोई पदक नहीं जीत पाएगा। यह भारत के लिए काफी निराशाजनक है।