सेमीफाइनल में हारी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@Dev_Fadnavis)

एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला 05:20 pm Sep 23, 202605:20 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच में भारत को चीन के खिलाफ 1-3 से हार झेलनी पड़ी है। भारतीय टीम से लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने-अपने एकल मुकाबले नहीं जीत सके। यह इन खेलों में भारतीय पुरुष टीम का लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने रजत पदक जीता था। उस संस्करण में फाइनल में भारत को चीन की टीम से हार मिली थी।