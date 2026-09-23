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एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता कांस्य पदक
सेमीफाइनल में हारी भारतीय टीम (तस्वीर: एक्स/@Dev_Fadnavis)

एशियाई खेल 2026: भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने जीता कांस्य पदक

लेखन अंकित पसबोला
Sep 23, 2026
05:20 pm
क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल मैच में भारत को चीन के खिलाफ 1-3 से हार झेलनी पड़ी है। भारतीय टीम से लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपने-अपने एकल मुकाबले नहीं जीत सके। यह इन खेलों में भारतीय पुरुष टीम का लगातार दूसरा पदक है। पिछले एशियाई खेलों में भारत ने रजत पदक जीता था। उस संस्करण में फाइनल में भारत को चीन की टीम से हार मिली थी।

सेमीफाइनल 

शुरुआती 2 मैचों के बाद 1-1 रहा स्कोर

भारत को सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए शानदार खेल दिखाने वाले लक्ष्य पहले एकल मैच में दुनिया के छठे नंबर के खिलाड़ी शी यू की से 16-21, 18-21 से हार गए और अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाए, जिससे भारत पिछड़ गया।

इसके बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैंपियन लियांग वेई केंग और वांग चांग को 21-11, 22-20 से हराकर भारत की वापसी कराई।

सेमीफाइनल 

अगले 2 मैचों में हारी भारतीय टीम 

सेमीफाइनल का तीसरा मुकाबला आयुष शेट्टी और ली शिफेंग के बीच हुआ, जिसे चीनी शटलर ने आसानी से जीता।

विश्व के 20वें नंबर के आयुष 12वें नंबर के खिलाड़ी फेंग से 19-21, 13-21 से हार गए, जिससे भारत चीन से 1-2 से पीछे हो गया।

इसके बाद चौथे मैच में हरिहरन अमसाकरुणन और एमआर अर्जुन की जोड़ी को जी टिंग और लियू यी की जोड़ी से 16-21, 21-17, 9-21 से हार मिली और चीन ने फाइनल में अपनी जगह बनाई।

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सफर 

एशियाई खेल 2026 में ऐसा रहा भारतीय टीम का सफर 

एशियाई खेल 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच (राउंड ऑफ 16) में बांग्लादेश को 3-0 से हराया था।

भारत से लक्ष्य, आयुष और किदाम्बी श्रीकांत ने अपने-अपने मैच जीते थे।

इसके बाद क्वार्टर फाइनल में भारत का सामना मेजबान जापान से हुआ था, जिसे भी भारतीय टीम ने 3-0 से अपने नाम किया।

लक्ष्य, सात्विक-चिराग और आयुष ने मैच जीतते हुए पदक सुनिश्चित किया था।

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पदक 

भारत ने जीते हैं कुल 12 पदक 

एशियाई खेल 2026 में भारत ने अब तक कुल 12 पदक जीत लिए हैं, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जीता गया इकलौता स्वर्ण पदक शामिल हैं।

इसके अलावा भारत ने 5 रजत और 6 कांस्य पदक भी जीते हैं।

मंगलवार को भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भी रजत पदक अपने नाम किया।

उन्होंने पहली बार इन खेलों में कोई पदक जीता है।

पदक तालिका में फिलहाल चीन शीर्ष पर मौजूद है। भारत 13वें पायदान पर मौजूद है।

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