एशियाई खेल 2026: भारत का 22 सितंबर का पूरा शेड्यूल, इन खेलों में पदक की उम्मीद
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही है, जहां शुरुआती 2 दिनों में देश ने 6 पदक अपने नाम कर लिए हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन यानी 22 सितंबर निशानेबाजी, क्रिकेट, कराटे और वुशू स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीत चुकीं इलावेनिल वलारिवन पार्थ माने के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए एक और मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगी।
शुरुआत
इन खेलों के साथ होगी भारत की शुरुआत
दिन की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे घुड़सवारी एथलीट फौआद मिर्जा/कैमोफ्लेज 38 और अर्जन नागरा/कूली गुडवुड के बीच ड्रेसेज प्रतियोगिता से होगी।
इसके बाद सुबह 5:30 बजे सेपकटकरा में पुरुष टीम रेगु ग्रुप-B मैच में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा।
इसी तरह सुबह 5:30 बजे सॉफ्ट टेनिस महिला एकल मुकाबले में भारत की आध्या तिवारी का सामना थाईलैंड की अलीशा जिगलर से होगा।
घमासान
निशानेबाजी, बैडमिंटन और वुशू में घमासान
सुबह 6 बजे बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में जापान से भिड़ेगी।
दोपहर 11:30 बजे पुरुष टीम भी क्वार्टर फाइनल में जापान के सामने उतरेगी।
सुबह 6 बजे निशानेबाजी में वलारिवन और पार्थ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन और मेडल मैचों में हिस्सा लेंगे।
सुबह 6:29 बजे वुशू में लंगलेंटोम्बी देवी हंजाबम महिलाओं के नानक्वान फाइनल में मुकाबला करेंगी।
सुबह 6:30 बजे निशानेबाजी कई महिला और पुरुष खिलाड़ी मुकाबला करेंगे।
तलवारबाजी
तलवारबाजी और अन्य मुकाबले
सुबह 6:30 बजे से तलवारबाजी में सचिन और हेमांश सिंह पुरुषों के व्यक्तिगत फॉइल मुकाबलों में, जबकि मितवा चौधरी और तनिष्का खत्री महिलाओं के EP पूल मुकाबलों में नजर आएंगी।
इसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे।
सुबह 6:30 बजे बैडमिंटन में महिला राउंड ऑफ 16 मैच में भारत और थाईलैंड की टीमें आमने-सामने होंगी।
सुबह 7:30 बजे सॉफ्ट टेनिस में जय मीणा का सामना पुरुषों के एकल ग्रुप-D में पाकिस्तान के हुसैन अरेन से होगा।
कबड्डी
कबड्डी टीम दक्षिण कोरिया से करेगी मुकाबला
सुबह 7:15 बजे भारतीय कबड्डी पुरुष टीम दक्षिण कोरिया से मुकाबला करेगी।
सुबह 7:29 बजे तैराकी में आर्यन नेहरा पुरुषों के 1,500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल-B में प्रतिस्पर्धा करेंगे।
सुबह 8:05 बजे ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्शन बेनिस्टन और धनुष सुरेश पुरुषों की 4x100 मीटर मेडली रिले हीट में हिस्सा लेंगे।
सुबह 7:35 बजे कराटे में चेतन भट्ट पुरुषों के कुमाइट 84 किलोग्राम सेमीफाइनल में नजर आएंगे।
सुबह 8:15 बजे तलवारबाजी में तनिष्का खत्री और प्राची लोहान मुकाबला करेंगी।
मुक्केबाजी
मुक्केबाजी में दम दिखाएंगी साक्षी चौधरी
सुबह 9 बजे मुक्केबाजी में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम भार वर्ग के राउंड ऑफ 32 में आयरा विलेगास (फिलीपींस) से भिड़ेंगी।
सुबह 9:20 बजे कराटे में अलीशा चौधरी महिलाओं के कुमाइट-55 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 में इंडोनेशिया की कोक इस्तरी अगुंग सैनिस्ट्यारानी से भिड़ेंगी।
सुबह 9:30 बजे सॉफ्ट टेनिस में आर्यन ठाकुर का सामना एकल ग्रुप-C में मंगोलिया के बोल्ड-एर्डीन अल्टांगेरेल से होगा।
सुबह 9:30 बजे घुड़सवारी में फवाद मिर्जा और अर्जन नागरा क्रॉस कंट्री इवेंट में हिस्सा लेंगे।
कराटे
कराटे में होंगे पदक मुकाबले
सुबह 10:04 बजे से कराटे में अलीशा चौधरी क्वालिफाई करने पर सुबह 10:04 बजे क्वार्टर फाइनल, 10:40 बजे सेमीफाइनल और दोपहर 12:50 बजे स्वर्ण पदक मैच खेलेंगी।
सुबह 10:20 बजे सॉफ्ट टेनिस में आध्या तिवारी का मुकाबला थाईलैंड की अलीशा जिगलर से होगा। इसके बाद सुबह 10:30 बजे वह पाकिस्तान की कायनात शलवानी से भिड़ेंगी।
सुबह 10:30 बजे मुक्केबाजी में जादुमनी सिंह पुरुषों के 55 किलोग्राम राउंड ऑफ 32 में चंद्र बहादुर थापा (नेपाल) का सामना करेंगे।
क्रिकेट
भारतीय महिला क्रिकेट टीम खेलेगी फाइनल
सुबह 10:30 बजे भारतीय महिला क्रिकेट टीम स्वर्ण पदक के लिए श्रीलंका से फाइनल मुकाबला खेलेगी।
दोपहर 3:30 बजे भारतीय हॉकी टीम श्रीलंका से खेलेगी। दोपहर 11:59 बजे वुशू में लंगलेंटोम्बी देवी महिलाओं के फाइनल में हिस्सा लेंगी।
दोपहर 12 बजे सॉफ्ट टेनिस में आर्यन ठाकुर का मुकाबला चीनी ताइपे के चेन पो-यी से होगा।
दोपहर 12:40 बजे कराटे में चेतन भट्ट और दोपहर 3:15 बजे वुशू में रोशिबिना देवी महिलाओं के 60 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करेंगी।