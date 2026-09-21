एशियाई खेल 2026 में मंगलवार को स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला करेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम

एशियाई खेल 2026: भारत का 22 सितंबर का पूरा शेड्यूल, इन खेलों में पदक की उम्मीद

लेखन भारत शर्मा 11:22 pm Sep 21, 202611:22 pm

क्या है खबर?

एशियाई खेल 2026 में भारत की शुरुआत बेहद शानदार रही है, जहां शुरुआती 2 दिनों में देश ने 6 पदक अपने नाम कर लिए हैं। प्रतियोगिता के तीसरे दिन यानी 22 सितंबर निशानेबाजी, क्रिकेट, कराटे और वुशू स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीत चुकीं इलावेनिल वलारिवन पार्थ माने के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में देश के लिए एक और मेडल जीतने के इरादे से उतरेंगी।