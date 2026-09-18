एशियाई खेल 2026: भारत ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
एशिया खेल 2026 के चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जापान महिला क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम से होगा। मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी जापान सिर्फ 57 रन ही बना पाई थी। जवाब में भारतीय टीम ने सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
मैच का लेखा-जोखा
भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनका ये फैसला सही साबित हुआ।
जापान के लिए अयाका काटो-स्टैफर्ड ने सबसे ज्यादा 25 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने 47 गेंदों का सामना किया। उनके बल्ले से 2 चौके निकले।
श्री चरणी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। शफाली वर्मा के खाते में 2 विकेट आए।
भारतीय टीम को भी 2 झटके लगे, लेकिन लक्ष्य इतना छोटा था कि टीम ने 5 ओवर में ही हासिल कर लिया।
गेंदबाजी
भारतीय गेंदबाजों ने किया कमाल
भारत की सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। चरणी ने 4 ओवर में 2 मेडन के साथ 10 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 2.50 की रही।
वहीं, शफाली ने 4 ओवर में केवल 13 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही।
श्रेयंका पाटिल ने 3.5 ओवर गेंदबाजी की और केवल 9 रन खर्च करते हुए एक विकेट अपने नाम किया।
दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया।
हॉल
चरणी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का चौथा 4 विकेट हॉल लिया
चरणी ने 31 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 31 पारियों में 13.08 की औसत से 58 विकेट चटकाए हैं। उनकी इकॉनमी रेट 6.53 की रही है।
उन्होंने 4 बार 4 विकेट हॉल लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है।
जापान के खिलाफ अपने पहले मैच में ही इस खिलाड़ी ने 4 विकेट हॉल लिया।
साल 2026 में इस खिलाड़ी ने 21 मुकाबले खेले हैं और 10.93 की शानदार औसत से 43 विकेट चटकाए हैं।
धमाकेदार
शफाली ने खेली धमाकेदार पारी
शफाली में गेंदबाजी के साथ-साथ बल्लेबाजी में भी शानदार प्रदर्शन किया।
उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया और 40 रन बना दिए। उनके बल्ले से 4 चौके और 2 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 266.67 की रही।
ऋचा घोष के साथ उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में 35 रन की साझेदारी निभाई।
इस खिलाड़ी ने अब तक 117 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और इसकी 116 पारियों में 3,161 रन बनाने में सफल रहीं हैं।