एशियाई खेल 2026: भारत ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह, ये बने रिकॉर्ड्स 

भारत की सभी गेंदबाजों ने मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। चरणी ने 4 ओवर में 2 मेडन के साथ 10 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी 2.50 की रही।

वहीं, शफाली ने 4 ओवर में केवल 13 रन देकर 2 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 3.20 की रही।

श्रेयंका पाटिल ने 3.5 ओवर गेंदबाजी की और केवल 9 रन खर्च करते हुए एक विकेट अपने नाम किया।

दीप्ति शर्मा ने 4 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया।