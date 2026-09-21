एशियाई खेल 2026: हिमांशु ढिल्लों ने जीता रजत पदक, रुद्रांक्ष पाटिल ने कांस्य पर जमाया कब्जा

दोनों भारतीय निशानेबाजों ने सुबह क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाई।

रुद्रांक्ष 631.8 अंक के साथ क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि हिमांशु ने 630.0 अंक के साथ 7वां स्थान हासिल किया।

इस प्रदर्शन के साथ दोनों ने व्यक्तिगत फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी।

साथ ही, उनके क्वालिफिकेशन स्कोर ने भारत को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक दिलाने में भी अहम योगदान दिया।