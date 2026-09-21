एशियाई खेल 2026: हिमांशु ढिल्लों ने जीता रजत पदक, रुद्रांक्ष पाटिल ने कांस्य पर जमाया कब्जा
क्या है खबर?
भारत के हिमांशु ढिल्लों और रुद्रांक्ष पाटिल ने सोमवार को एशियाई खेल 2026 में निशानेबाजी में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। दोनों ने पहले पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भी दोनों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। इसी के साथ निशानेबाजी में भारत के 5 पदक हो गए हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।
मुकाबला
ऐसा रहा मुकाबला
हिमांशु ने 7 सीरीज के फाइनल में शानदार संयम दिखाते हुए 252.4 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया और रजत पदक जीता।
वहीं, रुद्रांक्ष ने 230.9 अंक के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।
चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता।
उन्होंने हिमांशु से 1.8 अंक अधिक हासिल किए। इस तरह भारत ने स्पर्धा में 2 व्यक्तिगत पदक अपने नाम किए।
शानदार
क्वालिफिकेशन मुकाबलों में ऐसा था दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन
दोनों भारतीय निशानेबाजों ने सुबह क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 निशानेबाजों के फाइनल में जगह बनाई।
रुद्रांक्ष 631.8 अंक के साथ क्वालिफिकेशन में तीसरे स्थान पर रहे, जबकि हिमांशु ने 630.0 अंक के साथ 7वां स्थान हासिल किया।
इस प्रदर्शन के साथ दोनों ने व्यक्तिगत फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी।
साथ ही, उनके क्वालिफिकेशन स्कोर ने भारत को पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रजत पदक दिलाने में भी अहम योगदान दिया।
मुकाबले
टीम स्पर्धा में भारत ने ऐसे जीता रजत पदक
व्यक्तिगत पदक जीतने से कुछ घंटे पहले रुद्रांक्ष, हिमांशु और पार्थ माने ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया।
इस स्पर्धा में भारत ने रजत पदक अपने नाम किया।
भारतीय टीम ने कुल 1890.1 अंक हासिल किए थे। चीन ने 1899.0 अंक के विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था, जबकि दक्षिण कोरिया 1884.2 अंक के साथ कांस्य पदक जीतने में सफल रहा।
टीम
व्यक्तिगत फाइनल में नहीं पहुंच सके पार्थ
पार्थ व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना सके और क्वालिफिकेशन में 10वें स्थान पर रहे।
रुद्रांक्ष के लिए कांस्य पदक एशियाई खेलों में एक और उपलब्धि है। वह हांगझोउ एशियाई खेलों में भारत की स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम का हिस्सा रहे थे।
हिमांशु इस प्रतियोगिता में पहली बार 10 मीटर एयर राइफल के व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचे थे और पदक अपने नाम कर लिया।