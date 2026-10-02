एशियाई खेल 2026: तीरंदाजी में धीरज और कुमकुम ने रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता रजत
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत के तीरंदाजों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। धीरज बोम्मादेवरा और कुमकुम मोहोद की जोड़ी को रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में भारतीय जोड़ी को चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में 3-5 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। एशियाई खेलों के इतिहास में यह इस स्पर्धा में भारत ने पहली बार कोई रजत पदक जीता है।
फाइनल
चीनी तीरंदाजों से पिछड़ गई भारतीय जोड़ी
भारतीय टीम पहले सेट में 34-38 से पीछे रही।
चीनी तीरंदाजों ने दूसरे सेट में भी बढ़त बरकरार रखी। हालांकि, तीसरे सेट में धीरज और कुमकुम ने शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत हासिल की।
चौथा सेट 37-37 से ड्रॉ रहा, जिसके बाद चीन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।
बता दें कि एक सेट जीतने में 2 अंक और सेट ड्रॉ कराने पर दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलते हैं।
तीरंदाजी
भारत ने तीरंदाजी में जीता कुल छठा पदक
एशियाई खेल 2026 में भारत ने तीरंदाजी में कुल 6 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 ही कांस्य शामिल हैं।
भारतीय महिला कंपाउंड टीम और पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीते थे।
वहीं, चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक के रोमांचक शूट-ऑफ में दक्षिण कोरिया को मात दी थी।
महिलाओं के रिकर्व टीम ने भी स्वर्ण दिलाया था।