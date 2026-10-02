एशियाई खेल 2026: तीरंदाजी में धीरज और कुमकुम ने रिकर्व मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता रजत

भारतीय टीम पहले सेट में 34-38 से पीछे रही।

चीनी तीरंदाजों ने दूसरे सेट में भी बढ़त बरकरार रखी। हालांकि, तीसरे सेट में धीरज और कुमकुम ने शानदार वापसी करते हुए 37-36 से जीत हासिल की।

चौथा सेट 37-37 से ड्रॉ रहा, जिसके बाद चीन ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया।

बता दें कि एक सेट जीतने में 2 अंक और सेट ड्रॉ कराने पर दोनों टीमों को 1-1 अंक मिलते हैं।