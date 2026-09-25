एशियाई खेल 2026: गत विजेता सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले दौर में बाहर, भारत को झटका

भारतीय जोड़ी ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक तरीके से की। उन्होंने मात्र 20 मिनट के भीतर पहला गेम 21-12 से अपने नाम कर लिया।

हालांकि, दूसरे गेम में थाईलैंड की जोड़ी ने सात्विक और चिराग पर लगातार दबाव बनाया और 24 मिनट में 21-19 से जीत दर्ज कर मुकाबला निर्णायक गेम में खींच दिया।

निर्णायक और अंतिम गेम में थाई जोड़ी ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और केवल 19 मिनट में 21-14 से जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया।