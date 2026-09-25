एशियाई खेल 2026: गत विजेता सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले दौर में बाहर, भारत को झटका

एशियाई खेल 2026: गत विजेता सात्विक-चिराग की जोड़ी पहले दौर में बाहर, भारत को झटका
क्या है खबर?
जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियाई खेल 2026 में बैडमिंटन के पुरुष युगल मुकाबले में शुक्रवार को बड़ा उलटफेर दिखा। भारत की गत विजेता सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्रतियोगिता के पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई है। चौथी वरीयता प्राप्त इस भारतीय जोड़ी को थाईलैंड के पक्कापोन तीरा रत् साकुल और पीरात्चाई सुकफुन ने 21-12, 19-21, 14-21 से शिकस्त दी। यह मुकाबला एक घंटे और आठ मिनट चला।
मुकाबला
ऐसा रहा मुकाबले का रोमांच
भारतीय जोड़ी ने मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक तरीके से की। उन्होंने मात्र 20 मिनट के भीतर पहला गेम 21-12 से अपने नाम कर लिया।
हालांकि, दूसरे गेम में थाईलैंड की जोड़ी ने सात्विक और चिराग पर लगातार दबाव बनाया और 24 मिनट में 21-19 से जीत दर्ज कर मुकाबला निर्णायक गेम में खींच दिया।
निर्णायक और अंतिम गेम में थाई जोड़ी ने पूरी तरह से दबदबा बनाया और केवल 19 मिनट में 21-14 से जीतकर बड़ा उलटफेर कर दिया।
झटका
भारत के अभियान को लगा बड़ा झटका
सात्विक और चिराग का बाहर होना एशियाई खेल 2026 में भारत के व्यक्तिगत बैडमिंटन अभियान के लिए बड़ा झटका है।
इस जोड़ी ने पुरुष युगल ड्रॉ में चौथी वरीयता के साथ प्रवेश किया था और सभी को उम्मीद थी कि वे हांग्जो में आयोजित पिछले एशियाई खेलों के अपने स्वर्ण पदक के इतिहास को दोहराएंगे।
पहले दौर में उनकी अप्रत्याशित हार ने भारत को इस स्पर्धा में अपने सबसे बड़े पदक दावेदारों में से एक से वंचित कर दिया है।
सफलता
मिश्रित युगल में मिली सफलता
पुरुष युगल में मिले इस बड़े झटके के बावजूद, मिश्रित युगल स्पर्धा से भारतीय खेमे के लिए अच्छी खबर आई।
ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय जोड़ी ने मालदीव के अहमद निबाल और अमिनाथ अब्दुल रज्जाक को महज 21 मिनट में 21-8, 21-7 से हरा दिया।
इसके बाद उनका सामना मलेशिया की विश्व नंबर 10 जोड़ी लाई शेवोन जेमी और गोह सून हुआत से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 22-20, 24-22 से जीत दर्ज की।