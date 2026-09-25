एशियाई खेल 2026: ऐश्वर्य प्रताप, नीरज और रुद्रांक्ष ने निशानेबाजी में भारत को दिलाया रजत पदक
क्या है खबर?
एशियाई खेल 2026 में भारत ने निशानेबाजी में एक और पदक अपने नाम किया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार और रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल की तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 1,762 अंक हासिल किए। चीन 1,766 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। ऐश्वर्य और नीरज ने व्यक्तिगत फाइनल में भी जगह बनाई। दोनों ने क्वालिफिकेशन में क्रमश: तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया।
फाइनल
व्यक्तिगत फाइनल में जगह नहीं बना पाए रुद्रांक्ष
रुद्रांक्ष ने क्वालिफिकेशन में 9वां स्थान हासिल किया, लेकिन उनका स्कोर व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था।
प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार, एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से अधिकतम 2 निशानेबाज ही व्यक्तिगत फाइनल में पहुंच सकते हैं।
ऐश्वर्य ने भारत की ओर से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने 589-34x के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन में तीसरा स्थान हासिल किया।
नीरज चौथे स्थान पर रहे और व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई।
प्रदर्शन
ऐश्वर्य ने किया शानदार प्रदर्शन
ऐश्वर्य ने क्वालिफिकेशन राउंड की शानदार शुरुआत की। घुटने के बल निशाना लगाने के शुरुआती चरण में वह शीर्ष निशानेबाजों के बीच रहे।
उन्होंने अपने शुरुआती 15 शॉट में एक भी अंक नहीं गंवाया।
दूसरी सीरीज में उन्होंने 99 अंक हासिल किए और मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी।
प्रतियोगिता आगे बढ़ने के साथ वह पदक की दौड़ में मजबूती से बने रहे। ऐश्वर्य 589 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और व्यक्तिगत फाइनल में जगह पक्की की।
नजर
नीरज के प्रदर्शन पर एक नजर
नीरज ने 588-34x के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया। क्वालिफिकेशन राउंड की शुरुआत उनके लिए अच्छी नहीं रही।
उन्होंने घुटने के बल निशाना लगाने की पहली सीरीज में 96 अंक बनाए और शुरुआती दौर में अंक तालिका में नीचे चले गए।
हालांकि, पेट के बल निशाना लगाने में मजबूत प्रदर्शन के बाद नीरज शीर्ष-10 में पहुंचे।
उनके प्रदर्शन से टीम स्पर्धा में भारत को महत्वपूर्ण बढ़त मिली। अंत में वह 588 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे।
निशानेबाजी
रुद्रांक्ष अन्य भारतीय खिलाड़ियों से रहे पीछे
रुद्रांक्ष ने 585-26x के स्कोर के साथ भारत की ओर से तीसरा स्कोर बनाया और कुल नौवें स्थान पर रहे।
नीरज की तरह रुद्रांक्ष ने भी पेट के बल निशाना लगाने की स्थिति में अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया।
उन्होंने शुरुआत में शीर्ष स्थानों से बाहर रहने के बाद शानदार निशानेबाजी करते हुए टीम स्पर्धा में भारत की पदक दावेदारी बनाए रखी।
वह ऐश्वर्य से 4 और नीरज से 3 अंक पीछे रहे।