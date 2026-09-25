एशियाई खेल 2026: ऐश्वर्य प्रताप, नीरज और रुद्रांक्ष ने निशानेबाजी में भारत को दिलाया रजत पदक

ऐश्वर्य ने क्वालिफिकेशन राउंड की शानदार शुरुआत की। घुटने के बल निशाना लगाने के शुरुआती चरण में वह शीर्ष निशानेबाजों के बीच रहे।

उन्होंने अपने शुरुआती 15 शॉट में एक भी अंक नहीं गंवाया।

दूसरी सीरीज में उन्होंने 99 अंक हासिल किए और मुकाबले में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी।

प्रतियोगिता आगे बढ़ने के साथ वह पदक की दौड़ में मजबूती से बने रहे। ऐश्वर्य 589 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे और व्यक्तिगत फाइनल में जगह पक्की की।