एशिया कप 2026: भारत के खिलाफ 55 रन पर सिमटी पाकिस्तानी महिला टीम, बनाया न्यूनतम स्कोर

भारत की ओर से श्री चरणी सबसे सफल गेंदबाज रही। इस बाएं हाथ की स्पिनर ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन देते हुए 3 विकेट लिए।

उन्होंने गुल फिरोजा (0) और शवाल जुल्फिकार (14) और आयशा जफर (2) को पवेलियन की राह दिखाई।

लेग स्पिनर प्रेमा रावत ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देते हुए 3 ही विकेट लिए।

वहीं, दीप्ति शर्मा ने 2 और शफाली वर्मा ने एक विकेट लिया।