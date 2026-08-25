एशिया कप 2026: पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने तैयारी के लिए पुरुष टीम से किया मुकाबला

यह अभ्यास मैच किसी साधारण परिस्थिति आधारित नेट प्रैक्टिस की तरह नहीं थे, बल्कि अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी की पुरुषों की टीम के खिलाफ पूरे टी-20 नियमों के तहत खेले गए थे।

टीम प्रबंधन का मुख्य विचार महिला खिलाड़ियों को अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी के सामने रखकर दबाव वाले क्षणों में सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना था।

कप्तान फातिमा ने माना कि इन प्रतिस्पर्धी मैचों से उन्हें और टीम की अन्य खिलाड़ियों को काफी मदद मिली है।