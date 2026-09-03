भारत ने दर्ज की जोरदार जीत (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

एशिया कप 2026: भारतीय महिला टीम ने हांगकांग को हराते हुए सेमीफाइनल में बनाई जगह

लेखन अंकित पसबोला 11:16 pm Sep 03, 202611:16 pm

क्या है खबर?

एशिया कप 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगकांग महिला क्रिकेट टीम को 137 रन से हराते हुए अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। दुबई में खेले गए मैच में भारत ने पहले खेलते हुए 193/5 का स्कोर बनाया, जिसमें स्मृति मंधाना ने शतक (124) लगाया। जवाब में भारतीय गेंदबाजों के सामने हांगकांग की पूरी टीम सिर्फ 56 रन पर ही सिमट गई। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।