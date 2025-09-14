एशिया कप 2025: UAE बनाम ओमान मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी 

एशिया कप 2025 के 7वें मैच में UAE क्रिकेट टीम का सामना सोमवार (15 सितंबर) को ओमान क्रिकेट टीम से होगा। UAE को अपने पहले मैच में भारतीय क्रिकेट टीम से 9 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी थी। इसी तरह ओमान को टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 93 रन से बड़ी हार मिली थी। ऐसे में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में होंगी। आइए मुकाबले का प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड दोनों टीमों के बीच रहा है बराबरी का मुकाबला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों का बराबरी का मुकाबला रहा है। अब तक दोनों ने 8 मुकाबले एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। इस दौरान UAE की टीम को 4 मैच में जीत मिली है। ओमान की टीम ने भी 4 मुकाबले अपने नाम किए हैं। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में UAE का पलड़ा भारी है। UAE ने इस दौरान 3 मैच अपने नाम किए हैं। 2 मुकाबलों में ओमान को जीत मिली है।

टीम ऐसी हो सकती है UAE की टीम भारत के खिलाफ पहले मुकाबले में UAE की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ऐसे में ओमान के खिलाफ टीम के बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। कप्तान मोहम्मद वसीम से एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। टीम के गेंदबाजों को भी पूरी ताकत लगानी होगी। UAE की संभावित टीम: मोहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मोहम्मद जौहेब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पराशर, मोहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी और सिमरनजीत सिंह।

प्लेइंग इलेवन इस संयोजन के साथ उतर सकती है ओमान की टीम ओमान के गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। वह UAE के खिलाफ उसी प्रदर्शन को जारी रखना चाहेंगे। बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजों ने काफी निराश किया था और पूरी टीम सिर्फ 67 रन पर ऑलआउट हो गई थी। ओमान की संभावित टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, हसनैन शाह, मोहम्मद नदीम, जिक्रिया इस्लाम, सुुफयान महमूद, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव।

नजर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें वसीम ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 24.9 की औसत और 140.67 की स्ट्राइक रेट से 249 रन बनाए हैं। आसिफ के बल्ले से पिछले 10 मुकाबलों में 160.83 की स्ट्राइक रेट से 193 रन निकले हैं। ओमान के जतिंदर ने पिछले 10 मुकाबलों में 28.8 की औसत से 288 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में UAE के हैदर ने पिछले 10 मैच में 17 विकेट लिए हैं। ओमान के शकील के पिछले 10 मैचों में 10 विकेट हैं।