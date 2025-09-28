एशिया कप 2025, फाइनल: साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ जड़ा दूसरा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े 

एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साहिबजादा फरहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अर्धशतकीय पारी (57) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां और भारत के खिलाफ दूसरा अर्धशतक रहा। उनकी पारी की मदद से पाकिस्तान ने फाइनल में जोरदार शुरुआत की। वह जसप्रीत बुमराह को टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 3 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही फरहान की पारी और साझेदारी फरहान ने 38 गेंदों का सामना किया और शानदार 57 रन बनाए। उनके बल्ले से 5 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 150 की रही। इस खिलाड़ी ने पहले विकेट के लिए फखर जमान के साथ मिलकर 84 रन की साझेदारी निभाई। फरहान ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की और सभी भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ प्रहार किया। उन्होंने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके टी-20 करियर का 26वां अर्धशतक रहा।

करियर ऐसा रहा है फरहान का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर फरहान ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाफ मैच से अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अब तक 27 मैचों की 27 पारियों में 595 रन बनाए हैं। इस प्रारूप में उनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन रहा है। इससे पहले वह बांग्लादेश के खिलाफ 2 और वेस्टइंडीज के खिलाफ 1 अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मैच में 58 रन की पारी खेली थी।