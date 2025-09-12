एशिया कप 2025: आमिर कलीम और शाह फैसल ने पाकिस्तान के खिलाफ चटकाए 3-3 विकेट
एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में ओमान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर आमिर कलीम और तेज गेंदबाज शाह फैसल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने पहले ही मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट चटकाए। उनकी गेंदबाजी के कारण ही पाकिस्तान की टीम शुरुआती झटके से उबरने के बाद भी ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बना सकी। कलीम और फैसल ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खुलकर बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
गेंदबाजी
कैसी रही कलीम की गेंदबाजी?
कलीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को 89 रन के कुल स्कोर पर शाहबजादा फरहान (29) को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर न केवल दूसरा झटका दिया, बल्कि अपने विकेटों का भी खाता खोला। इसके बाद उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद हारिस (66) और कप्तान आघा सलमान (0) को भी पवेलियन की राह दिखा दी। उन्होंने 4 ओवर में 31 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
प्रदर्शन
कैसा रहा फैसल का गेंदबाजी प्रदर्शन?
फैसल ने पाकिस्तान टीम को 4 रन के कुल स्कोर पर सैम अयूब (0) को LBW आउट कर पहला झटका दिया और मैच में अपने विकेटों का खाता भी खोला। इसके बाद भी उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और हसन नवान (9) और मोहम्मद नवाज (19) को भी आउट कर पाकिस्तान को बड़े स्कोर की ओर बढ़ने से रोक दिया। फैसल ने अपने कोटे के 4 ओवर में 34 रन खर्च कर ये सफलताएं अर्जित की।
करियर
कैसा रहा है कलीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
कलीम ने साल 2015 में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। वह अब तक 45 मैचों में 19.25 की औसत और 7.51 की स्ट्राइक रेट से 44 विकेट चटका चुके हैं। वह 2 बार 4 और दो बार 5 विकेट हॉल लेने में सफल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/15 विकेट का रहा है। इसी तरह वह 36 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए एक अर्धशतक की मदद से 580 रन बनाने में सफल रहे हैं।
जानकारी
फैसल ने डेब्यू मैच में ही किया कारनामा
यह फैसल का पहला ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच रहा है। उन्होंने अपने पहले ही मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए टीम में अपने चयन को सही साबित किया है। टीम को आने वाले मैचों में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।