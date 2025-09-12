एशिया कप 2025: मोहम्मद हारिस ने लगाया पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

एशिया कप 2025: मोहम्मद हारिस ने लगाया पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस ने एशिया कप 2025 में अपने पहले मैच में ओमान क्रिकेट टीम के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (66) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 32 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही पाकिस्तान की टीम शुरुआती झटके से उबरने में सफल रही और बड़े स्कोर की ओर से अग्रसर हुई। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही हारिस की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम की शुरुआत काफी खराब रही। महज 4 रन के कुल स्कोर पर सलामी बल्लेबाज सैम अयूब बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए हारिस ने साहिबजादा फरहान (29) के साथ 85 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूती दी और अपना अर्धशतक भी पूरा किया। वह 44 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों से 66 रन बनाकर आउट हुए।
करियर
कैसा रहा है हारिस का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर?
हारिस ने साल 2022 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। वह अब तक 29 मैचों में 18.15 की औसत और 138.81 की स्ट्राइक रेट के साथ 490 रन बनाने में सफल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक भी जड़ा है। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 107 रन का रहा है। वह विकेट के पीछे भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 शिकार करने में सफल रहे हैं। इसमें 20 कैच और 4 स्टम्प शामिल हैं।