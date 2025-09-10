एशिया कप 2025: बांग्लादेश बनाम हांगकांग मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 के तीसरे मुकाबले में हांगकांग क्रिकेट टीम का सामना बांग्लादेश क्रिकेट टीम से होगा। हांगकांग इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 94 रन से हार चुकी है। ऐसे में वह इस मैच को हर हाल में अपने नाम करना चाहेंगे। वहीं, बांग्लादेश की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
दोनों टीमों के बीच खेला गया है सिर्फ 1 मैच
बांग्लादेश और हांगकांग के बीच टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया है। इस मैच को हांगकांग ने 2 विकेट से अपने नाम किया था। साल 2014 में ये मुकाबला खेला गया था और बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 108 रन पर ऑलआउट हो गई थी। हांगकांग को भी ये लक्ष्य प्राप्त करने में परेशानी हुई थी। हालांकि, उसने 19.4 ओवर में 8 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली थी।
टीम
ऐसी हो सकती है बांग्लादेश की टीम
बांग्लादेश टी-20 क्रिकेट में कमाल के फॉर्म में है। इस टूर्नामेंट से पहले उसने नीदरलैंड को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था। आखिरी मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में लिटन दास की टीम उसी फॉर्म को आगे बढ़ाना चाहेंगी। संभावित एकादश: तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम।
प्लेइंग इलेवन
इस संयोजन के साथ उतर सकती है हांगकांग की टीम
पहले मुकाबले में हांगकांग की बल्लेबाजी बेहद खराब रही थी। अफगानिस्तान के खिलाफ वह सिर्फ 94 रन ही बना पाए थे। ऐसे में उनके बल्लेबाजों को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। टीम की फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही थी। खिलाड़ियों ने कई महत्वपूर्ण कैच छोड़े। हांगकांग की टीम इसे भी बेहतर करना चाहेगी। संभावित एकादश: जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान राठ, कल्हान चाल्लू, नजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुरतजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल और एहसान खान।
नजर
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें
लिटन ने पिछले 10 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 37.25 की औसत और 136.07 की स्ट्राइक रेट से 298 रन बनाए हैं। तंजीद के बल्ले से पिछले 8 मुकाबलों में 126.43 की स्ट्राइक रेट से 220 रन निकले हैं। हांगकांग के अंशुमान ने पिछले 10 मुकाबलों में 43.11 की औसत से 388 रन बनाए हैं। तस्कीन ने पिछले 5 मैच में 12 विकेट चटकाए हैं। हांगकांग के यासिम के नाम पिछले 8 मैच में 11 विकेट है।
जानकारी
कब और कहां देखें मैच?
बांग्लादेश-हांगकांग के बीच मैच अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में 11 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जायेगा। इस मुकाबले को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव देखा जा सकता है।