एशिया कप 2025: अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स

एशिया कप 2025 के पहले मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने हांगकांग क्रिकेट टीम को 94 रन से हराते हुए अपने अभियान की जोरदार शुरुआत की। अबुधाबी में खेले गए मैच में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के बाद 188/6 का स्कोर बनाया। जवाब में हांगकांग की टीम पूरे ओवर खेलने के बाद 94/9 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह से जीती अफगानिस्तानी टीम अफगानिस्तान से पारी की शुरुआत करने आए रहमानुल्लाह गुरबाज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अगले बल्लेबाज इब्राहिम जादरान सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मुश्किल घड़ी में सेदिकुल्लाह अटल (73*) और अजमतुल्लाह उमरजई (53) ने अर्धशतक लगाते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में हांगकांग ने सिर्फ 22 रन तक अपने 4 विकेट खो दिए। इसके बाद भी हांगकांग के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम लक्ष्य से दूर रही।

सेदिकुल्लाह अटल सेदिकुल्लाह अटल ने लगाया अपना तीसरा अर्धशतक अटल को पहले ही ओवर में जीवनदान मिल गया, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जीवनदान के बाद पहले ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए आक्रामक बल्लेबाजी के संकेत दिए। वह 52 गेंदों में 6 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 73 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय का तीसरा अर्धशतक रहा। उन्होंने अपने करियर में अब तक 14 पारियों में 24.85 की औसत के साथ 323 रन बनाए।

अजमतुल्लाह उमरजई अजमतुल्लाह उमरजई सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले अफगानी बने अफगानिस्तान ने जब 95 के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया, तब उमरजई क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही तेजी से रन बटोरे और सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह 21 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हुए। वह अब अफगान टीम से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने मोहम्मद नबी और गुलबदीन नईब का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। बता दें कि नबी और नईब ने 21-21 गेंदों में अर्धशतक जड़े थे।

जानकारी नईब ने टी-20 क्रिकेट में अपने 2,500 रन पूरे किए नईब ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 5 रन बनाए। इस बीच उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 2,500 रन पूरे किए। उनके नाम अब 169 टी-20 मैचों में 2,501 रन हुए हैं, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल हैं।