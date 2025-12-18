जोफ्रा आर्चर ने एशेज सीरीज में लिया अपना तीसरा 5 विकेट हॉल, जानिए उनके आंकड़े 

गेंदबाजी ऐसी रही आर्चर की गेंदबाजी आर्चर ने 20.2 ओवर गेंदबाजी की और 5 मेडन के साथ 53 रन देकर 5 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 2.60 की रही। इस खिलाड़ी ने जेक वेदराल्ड (18), मार्नस लाबुशेन (19), कैमरून ग्रीन (0), मिचेल स्टार्क (54) और नाथन लियोन (9) को अपना शिकार बनाया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 371 रन पर समाप्त हुई। आर्चर के अलावा ऑस्ट्रेलिया की पारी में ब्रायडन क्रॉस और विल जैक्स ने 2-2 विकेट लिए। जोश टंग ने 1 सफलता हासिल की।

आंकड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे हैं आर्चर के आंकड़े कंगारू टीम के खिलाफ आर्चर ने अपना पहला टेस्ट 2019 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 7 मुकाबले खेले हैं और इसकी 13 पारियों में 22.33 की औसत से 30 विकेट लिए हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही लिए हैं। उन्होंने 3 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 6/45 का रहा है। ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए उनके नाम 3 मैच में 8 विकेट है।

जानकारी आर्चर ने डेब्यू टेस्ट में लिया था 5 विकेट हॉल आर्चर ने 2019 में डेब्यू टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। उस साल उन्होंने तीन बार ये कारनामा किया था। इसके बाद आर्चर ने 2020 और 2021 में टेस्ट खेले, लेकिन फिर चोट के चलते 4 साल टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे थे।

